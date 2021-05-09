Игровую майку Майкла Джордана продали за рекордную сумму

Игровую майку легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана
продали на аукционе Heritage Auctions за рекордные $1,38 млн. На торгах она появляется не первый раз. С молотка ушла единственно известная баскетбольная майка Джордана, в которой он выступал за команду Tar Heels университета Северной Каролины, сообщил телеканал ESPN. Именно в этой майке Джордан красуется на обложке журнала The Sporting News, присудившего спортсмену титул лучшего игрока года по итогам турнира Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Тогда команда Майкла Джордана в финале обыграла университет Хьюстона со счётом 54:52. В 1983 году менеджеры по экипировке из Стэнфорда и Северной Каролины обменялись майками игроков после игры во время турнира Stanford Invitational — так майка Джордана оказалась в руках коллекционеров. В 1999 году её продали на аукционе за $63 500. Для того времени это был рекорд. Теперь университетскую майку Майкла Джордана купили за $1,38 млн. Показатель намного превзошёл предыдущий максимум — в октябре 2020 года на аукционе Heritage Auctions продали поношенную в играх майку Джордана из сезона 1986/87, когда спортсмен выступал за Chicago Bulls. Предмет одежды купили за $480 000. В августе 2020 года с молотка ушли кроссовки Джордана Nike Air Jordan 1 High — за рекордные $615 000 при оценке в $650 000–850 000. В них баскетболист выступал летом 1985 года во время показательных игр в Италии. Майкл Джордан — двукратный чемпион Олимпийских игр, шестикратный чемпион НБА в составе Chicago Bulls. ESPN признал его лучшим баскетболистом в истории. За феноменальную прыгучесть спортсмен получил прозвища «Воздушный Джордан» и «Его Воздушество». Фото: кадр из видео / YouTube-канал ЯНКОВ ЧЕМПИОН Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .