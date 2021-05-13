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Знаменитости вновь полюбили обнажающие грудь топы и запустили тренд

Lenta.ru
13 мая 2021
Популярные модели и блогерши вновь начали массово публиковать снимки в обнажающей грудь одежде и запустили модный тренд. На соответствующие снимки в социальных сетях обратили внимание журналисты The Sun.
Знаменитости вновь полюбили обнажающие грудь топы
Фото: @emrata@emrata
Откровенные топы полюбили модели Лотти Мосс, Эмили Ратаковски, Риан Сагден, телезвезды Кайли Дженнер, Ким и Кортни Кардашьян, а также участницы реалити-шоу Love Island Хлоя Ферри, Зара Макдермотт и многие другие.
Так, например, 23-летняя Мосс попала в объектив папарацци во время прогулки по Лондону. Она была одета в рваные джинсы и боди белого цвета с завязками на шее и широким вырезом, частично оголяющим ее грудь.
@kimkardashian
В свою очередь, предпринимательница и телезвезда Ким Кардашьян порадовала поклонников фотографией в бежевом трикотажном платье, верх которого обнажает зону декольте, талию и живот.
Ратаковски поделилась снимком в Instagram, на котором она запечатлена в облегающем черном топе с глубоким декольте. В то же время британская манекенщица Садген снялась в белом обнажающем грудь боди, лежа на полу.
@rhiansuggers
В феврале звезды полюбили надевать обнажающие грудь бикини и запустили новый тренд. Флешмоб поддержали участницы британского реалити-шоу Love Island Хлоя Ферри, Джорджия Стил, модели Тэмми Хемброу, Деми Симс, Эмбер Тернер и другие.
Мода,Кортни Кардашьян,Ким Кардашьян,
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