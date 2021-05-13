Знаменитости вновь полюбили обнажающие грудь топы

Популярные модели и блогерши вновь начали массово публиковать снимки в обнажающей грудь одежде и запустили модный тренд. На соответствующие снимки в социальных сетях обратили внимание журналисты The Sun.

Так, например, 23-летняя Мосс попала в объектив папарацци во время прогулки по Лондону. Она была одета в рваные джинсы и боди белого цвета с завязками на шее и широким вырезом, частично оголяющим ее грудь.