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Эксперты назвали самый модный цвет 2021 года

Lenta.ruиещё 1
8 часов назад
Эксперты назвали коричневый цвет самым модным в 2021 году. Соответствующая информация появилась на Daily Mail.
Эксперты назвали самый модный цвет 2021 года
Фото: @kimkardashian@kimkardashian
Журналисты обратили внимание на то, модели снялись в рекламных кампаниях и прошлись по подиуму многочисленных показов коллекций весна-лето 2021 в одежде разных оттенков коричневого.
Так, например, в майской съемке модного дома Gucci манекенщицы представили новую линейку Ouverture, в ассортимент которой включены вещи и обувь карамельного, бежевого и песочного цветов. В одежде аналогичных оттенков запечатлели моделей марки Louis Vuitton, а также участниц показа люксового бренда Fendi, который состоялся 25 апреля.
Кроме того, по информации издания, многие знаменитости попозировали в вещах коричневого цвета. Предпринимательница Ким Кардашьян 13 мая снялась в кофейных замшевых штанах и рыжем боди. Ее сестра Кендалл Дженнер, в свою очередь, в апреле сфотографировалась в бежевом бикини и вышла в свет в горчичном комбинезоне из кожи.
Помимо упомянутых звезд в нарядах различных оттенков коричневого заметили таких знаменитостей, как модель Софию Ричи (Sofia Richie) и ее сестру Николь (Nicole), а также дизайнера Оливию Палермо (Olivia Palermo).
Авторы материала подчеркнули, что одежда, аксессуары и косметика коричневого цвета появились в ассортименте разных марок, а именно, Andre Assous, Lele Sadoughi, Jackie Mack, Momma, Zara и Camilla, а также Alice + Olivia, Jacquemus, Ciate, Wilfred, Zimmermann и Rebecca Minkoff.
В апреле американский колорист Бьянка Хильер (Bianca Hillier) раскрыла главные тренды в окрашивании волос в 2021 году. В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов популярными оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.
Мода,Кендалл Дженнер,Ким Кардашьян,Louis Vuitton,
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