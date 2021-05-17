Mercedes-Benz Fashion Week Russia победила в двух международных премиях

Mercedes-Benz Fashion Week Russia, одна из самых масштабных недель моды в мире и крупнейшая в России и Восточной Европе, стала победителем сразу двух международных премий – Shorty Awards и NYX Marcom Awards. Московскую неделю моды оценивали эксперты крупных международных компаний и креативных агентств из разных стран.

Кроме того, sustainable-выпуск Global Talents Digital, в рамках которого прошел День московских дизайнеров при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, получил бронзовую награду в крупнейшем digital-конкурсе в Восточной Европе Tagline Awards в номинации «Международный проект».

Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит дважды в год с 2000 года. Организатором Mercedes-Benz Fashion Week Russia уже более 20 лет является коммуникационное агентство Artefact. В октябре 2020 года Неделя моды запустила новый phygital-формат: впервые в мире в едином расписании прошли показы в Москве и трансляции из других городов и стран. Весенний сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве прошел также в phygital-формате с 19 по 24 апреля под эгидой устойчивого развития.