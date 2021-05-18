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«Ювентус» представил новую домашнюю форму

Sport24
1 час назад
«Ювентус», техническим спонсором которого является adidas, представил новую домашнюю форму команды на сезон-2021/22.
На кадрах презентации в новой форме появляется и нападающий Криштиану Роналду, который, по слухам, может уйти из туринского клуба по окончании сезона.
На воротнике появилась надпись: «10 лет дома», что является отсылкой к десятилетию выступления «старой синьоры» на стадионе «Альянц».
Впервые в этих футболках футболисты «Ювентуса» сыграют 19 мая в финале Кубка Италии против «Аталанты».
Мода,Криштиану Роналду,
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