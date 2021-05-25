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Снявшуюся со священником Ольгу Бузову обвинили в богохульстве

News.ruиещё 4
25 мая 2021
Пользователи Сети обвинили певицу Ольгу Бузову в неприличном поведении во время посещения Свято-Троицкого женского монастыря. Подписчикам не понравился внешний вид певицы. По их мнению, заявиться с голым пупком в церковь, чтобы сняться со священниками, — это настоящее богохульство, пишет «Экспресс газета».
Голову платком не покрыла: Ольга Бузова в кроп-топе и рваных трениках пришла в монастырь
Фото: News.ruNews.ru
Посетив монастырь, Бузова поспешила поделиться в Instagram со своими поклонниками впечатлениями от поездки. Она рассказала, что посмотрела на мощи Святителя Луки Крымского.
Побывав однажды у этого Святого, душа просит и ждёт молитв снова и снова. Живу по сердцу и по совести. Всегда, — написала она.
Бузова также опубликовала снимки, на которых она позирует вместе с батюшками. Фолловеры обратили внимание, что одета певица в неподходящий для ситуации наряд. На девушке был спортивный костюм, открывающий пупок. Кроме того, артистка не прикрыла голову платком.
«Одной мне кажется, что при посещении таких мест нужно иметь немного иное „покрывало“? Голову покрыть, пупок спрятать?», «А с голым пупком можно в монастырь?», «В штанах? В церковь? Без головного убора? Что за богохульство?!», «Уже в церкви с батюшками фоткаться. Ну поехала, молодец, зачем всё выставлять?», возмутились пользователи.
Ранее поклонники Бузовой предположили, что несмотря на видимую жизнерадостность, певица глубоко несчастна. Они посоветовали Бузовой не воспринимать невзгоды как «испытания» и попытаться разобраться в своей жизни.
Мода,Красивые девушки,Ольга Бузова,
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