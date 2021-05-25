Голову платком не покрыла: Ольга Бузова в кроп-топе и рваных трениках пришла в монастырь

Пользователи Сети обвинили певицу Ольгу Бузову в неприличном поведении во время посещения Свято-Троицкого женского монастыря. Подписчикам не понравился внешний вид певицы. По их мнению, заявиться с голым пупком в церковь, чтобы сняться со священниками, — это настоящее богохульство, пишет «Экспресс газета».

Посетив монастырь, Бузова поспешила поделиться в Instagram со своими поклонниками впечатлениями от поездки. Она рассказала, что посмотрела на мощи Святителя Луки Крымского.

Побывав однажды у этого Святого, душа просит и ждёт молитв снова и снова. Живу по сердцу и по совести. Всегда, — написала она.

Бузова также опубликовала снимки, на которых она позирует вместе с батюшками. Фолловеры обратили внимание, что одета певица в неподходящий для ситуации наряд. На девушке был спортивный костюм, открывающий пупок. Кроме того, артистка не прикрыла голову платком.

«Одной мне кажется, что при посещении таких мест нужно иметь немного иное „покрывало“? Голову покрыть, пупок спрятать?», «А с голым пупком можно в монастырь?», «В штанах? В церковь? Без головного убора? Что за богохульство?!», «Уже в церкви с батюшками фоткаться. Ну поехала, молодец, зачем всё выставлять?», возмутились пользователи.