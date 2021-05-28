Этикет в одежде: как нельзя носить вещи

Чтобы выглядеть стильно, трендовых вещей в твоем гардеробе недостаточно. Поверь, если ты наденешь оверсайз пиджак и застегнешь его на обе пуговицы, это будет провалом.

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Поэтому советуем внимательно изучить правила. На всякий случай сразу скажем, что бежевых колготок в твоем гардеробе не должно быть даже на самой дальней полке.

Собрали главные правила этикета в одежде, которые должна знать каждая!

Белье под белую рубашку

Надеемся, о том, что носить черный бюстгальтер под белую рубашку нельзя, ты знаешь. Кстати, с белым – та же история. Единственный правильный вариант – выбрать белье телесного цвета.

Кроп-топ + бюстгальтер

Кроп-топ выглядит хорошо только в том случае, если из-под него не торчат черные или силиконовые лямки от бюстгальтера. Запомни главное правило: носить кроп-топ нужно без белья. Или купить бра, которое не будет видно!

Застегиваем пиджак правильно

Договоримся раз и навсегда: пиджак застегиваем только на одну пуговицу – на верхнюю. Никаких других вариантов быть не может.

Бежевые колготки

Даже если ты купишь очень дорогие бежевые колготки, смотреться они будут, мягко скажем, не очень. Исключений нет! Зато ты смело можешь носить белые колготки или черные с монограммой, как у Gucci и Chanel

Сумка + обувь в одном цвете

Если тебе кажется, что подобрать сумку под цвет обуви – это хорошая идея, ты ошибаешься. Запомни, это первый признак не очень хорошего вкуса

Шнуровка на «джорданах»

А это крик души редактора моды. Пожалуйста, никогда не завязывай шнурки на «джорданах» на узел или на бантик (еще хуже). Такие кроссовки нужно носить небрежно.

Шлица на пиджаке