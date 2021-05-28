Как выбрать летнюю обувь и не заработать плоскостопие

Летом хочется выглядеть особенно хорошо, а без отличной пары обуви в этом вопросе точно не обойтись. Но очень часто мы выбираем такую обувь, которая приводит к довольно печальным последствиям для здоровья, например, к плоскостопию. Мы решили выяснить, как же сделать правильный и главное, здоровый выбор.

Красиво, но опасно

Когда мы смотрим на огромную полку с разнообразными босоножками и туфлями, рука непроизвольно тянется к высокому или как минимум среднему каблуку. Здесь нет ничего удивительного, ведь любой девушке хочется выглядеть максимально привлекательно, а каблук этому как нельзя лучше способствует. И если вам на лето просто необходима пара босоножек на шпильке, вы можете ее приобрести, но помните, что носить часто такую обувь просто опасно для ваших ног. Особенно не рекомендуется в ней гулять. А вот босоножки на небольшой платформе — самое то. Следите, чтобы подъем был не слишком высоким.

Слишком плоско

Другая крайность — абсолютно плоская подошва. Когда мы долго ходим в обуви на такой подошве, стопа распластывается и фиксируется в таком положении, что приводит к плоскостопию. Кроме того, такая подошва может вызывать сильную боль при ходьбе. Помимо прочего такая обувь делает вас визуально приземистее. Обратите внимание на босоножки на небольшом каблуке, желательно, широком.

Никакого комфорта

Еще одной большой ошибкой становится выбор материала. Нам кажется, что этот жесткий задник обязательно разносится и станет легче. Нет, не станет. Слишком жесткая обувь натрет уже в первые полчаса, как вы вышли из дома. Очень часто такое случается даже с очень качественной обувью. Всегда смотрим в первую очередь на удобство, такая обувь вам прослужит не один год.

Не тот размер