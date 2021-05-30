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Устроившего стрельбу в Екатеринбурге бывшего полицейского задержали

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад
Бывшего сотрудника полиции Сергея Бокова, устроившего стрельбу по прохожим из окна многоэтажки в Екатеринбурге, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.
Мода,Сергей Боков,РИА Ura.ru,
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