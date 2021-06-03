Эксперты раскрыли любимое нижнее белье мужчин

Эксперты провели исследование и раскрыли предпочтения мужчин при выборе нижнего белья. Об этом сообщает Metro.

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Представители компании по производству средств для удаления пятен Dr. Beckmann устроили опрос, в котором приняли участие две тысячи человек. Согласно результатам, 51 процент опрошенных предпочитает носить tighty-whities — плотно облегающие трусы, которые удерживают половые органы в фиксированном положении.

Выбор в пользу коротких боксеров делают 26 процентов мужчин, в то время как удлиненные боксеры любят 10 процентов. В свою очередь «семейники» покупают 10 процентов респондентов.

«Очевидно, что британцы очень любят tighty-whities: об этом свидетельствуют как результаты нашего исследования, так и неофициальные сообщения источников», — прокомментировала сотрудница Dr. Beckmann Сюзан Фермор (Susan Fermor).