Вещи, которые не выходят из моды

Актриса Дарья Погодина рассказывает, на что обратить внимание, если хотите обновить гардероб на долгое время.

Поскольку индустрия моды постоянно развивается, и без того непосильная и дорогостоящая задача оставаться в тренде становится все сложнее с каждым новым сезоном. Вот почему мы попросили нашего эксперта, актрису театра и кино Дарью Погодину, собрать несколько тенденций, которые никогда не выходят из моды. Итак, если вы хотите обновить гардероб на долгое время, наш материал для вас.

Цветочный принт

Эти природные принты имеют долгую историю в мире моды, уходящую корнями в Средневековье. К концу 1400-х годов цветочный принт был неотъемлемым элементом каждого гардероба и дома, так как производители тканей для штор и обивки мебели также следовали трендам. В наши дни ретро-цветочный принт по-прежнему украшает блейзеры, рубашки и платья, придавая им лёгкость и изящество. Эта унисекс-тенденция уместна в любой ситуации: от офиса до красной ковровой дорожки.

Тренч

Тренч — это стильная и функциональная вещь, поэтому его приобретение становится грамотным долгосрочным вложением в гардероб. Его элегантный дизайн отлично вписывается в любой образ, при этом он обладает множеством функциональных особенностей, таких как карманы и защита от холодного ветра. Этот предмет подходит ко всему, что есть в вашем гардеробе — от кроссовок до каблуков, от стильного платья до простых джинсов. Трудно превзойти универсальность и комфорт, которые этот предмет одежды предлагает современной женщине.

Животные принты

Анималистические принты всегда присутствуют в числе модных тенденций, и дизайнеры обращают к ним постоянно, так что эту группу принтов можно считать всесезонными и универсальными. Несмотря на то что с этой смелой тенденцией легко переборщить, часто леопардовое платье или туфли делают образ ярким и уникальным.

Джинсы

Несколько пар хороших джинсов нужны представителям любого пола, возраста и телосложения, они незаменимы в любом гардеробе. Ни одна вещь в гардеробе не выполняет такую важную функцию, как хорошая пара джинсов. Если вы цените комфорт, то актуальные тренды созданы для вас, в этом сезоне в м оде просторные фасоны. Н а самом деле их очень легко стилизовать, главное — найти подходящую длину. Широкие джинсы заставляют привычные базовые комплекты смотреться свежо и интересно. Самый простой комплект из свитера и джинсов цепляет игрой объемов.

Косуха