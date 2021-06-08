Почему в июне все модницы будут носить яркую одежду

Спустя почти год работы над базовыми спортивными костюмами и домашней одеждой, дизайнеры, похоже, единодушно согласны с тем, что пора развлечься и надевать все, кроме бежевого. Эксперты модной индустрии делятся цветовыми трендами и сочетаниями, на которые стоит обратить внимание с началом лета.

Колор-блок

Микротрендом этого лета будут аутфиты в едином цвете — преимущественно красном и оранжевом. Монохром может показаться вам не лучшей идеей, если вы живете в городе с консервативными относительно моды людьми. В этом случае можете выбрать хотя бы несколько предметов одного цвета или сочетать в наряде похожие оттенки — например, оранжевый с желтым, красный с розовым.

Все оттенки зеленого

Одним из самых популярных цветов на подиуме при презентации коллекции этого сезона был зеленый. Причем разных оттенков — от морской пены, мяты, изумруда до лайма, неона и других. Не удивительно, что после столь сложного 2020 нам нужно добавить в гардероб приятные успокаивающие цвета, где зеленый является явным лидером.

Больше блеска

Блестки и металлик — тоже тренды этого лета. Начиная от блестящих носков и заканчивая переливающимся платьем, они представлены любым предметом гардероба. Если к моде вы относитесь консервативно, советуем начать летнее преображение с аксессуаров — прочит айте наш гайд. А те м, кто не боится надевать на себя все самое яркое, можно смело сочетать металлик и блеск — для вечеринки будет в самый раз! Нельзя не отметить, что цвет является мотиватором к перевоплощению.