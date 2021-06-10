Названы самые модные купальники лета

Несколько моделей откровенных купальников стали главными трендами лета 2021 года. На фотографии знаменитостей, которые отдали предпочтение таким костюмам, обратили внимание в Daily Star

По информации издания, в нынешнем сезоне самыми модными стали купальники, верх которых оформлен глубоким разрезом между чашками. В описанных комплектах позировали телезвезда Меган Бартон-Хэнсон (Megan Barton-Hanson) и рок-исполнительница Мэдди Линдеманн (Maddie Lindemann).

Широкую популярность также обрели так называемые «перевернутые бикини», подразумевающие надетые вверх тормашками бюстгальтеры. В таких моделях снялись предпринимательница Кайли Дженнер, манекенщицы Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow) и Джессика Броуди (Jessica Brody) и бывшие участницы телешоу Love Island Элли Браун (Ellie Brown) и Софи Касеи (Sophie Kasei).

Помимо этого, инфлюэнсеры полюбили купальники, топ которых оголяют нижнюю часть их груди. Среди них — звезда реалити-шоу Geordie Shore Шарлотта Кросби (Charlotte Crosby), которую сфотографировали на праздновании 31-летия в бикини с анималистичным принтом, и манекенщица Деми Роуз (Demi Rose).

Согласно материалу, в список трендовых купальных костюмов также попали модели с плавками в виде стрингов. Отмечается, что чаще всего знаменитости покупают плавки с завышенной линией талии, которые оголяют ягодицы.