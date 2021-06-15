Что носить в жару, если у вас повышенная потливость

Выбираем одежду, обувь и помогаем найти качественный антиперспирант.

Для многих, страдающих гипергидрозом, потливость, особенно во время сильной жары, является большой проблемой. Фактически, одна оценка серии пациентов, задокументированная в журнале дерматологических клиник, показала, что 70% пациентов с подмышечным гипергидрозом сообщали о необходимости менять одежду два или более раз в день. К счастью, есть советы и рекомендации, которые помогут подобрать удобную одежду для людей, которые чрезмерно потеют.

Какие материалы выбирать

Когда дело доходит до уменьшения воздействия пота, материал, из которого сделана ваша одежда, имеет значение. Тип волокна определяет, насколько воздухопроницаема одежда и, в конечном итоге, сколько пота задерживается на коже. Летом (и в любое другое время года) рекомендуется носить легкие натуральные ткани.

Хлопок или лен — отличный выбор. Они поглощают пот, а также позволяют потоку воздуха охладить кожу. Шерсть и шелк также являются натуральными волокнами, которые позволяют коже дышать, но они могут быть не лучшим выбором в летнюю жару. Если вы собираетесь заниматься спортом, выбирайте влагоотводящий материал. Обычно лучше избегать синтетических тканей, но в этом случае эластичная ткань вам не помешает.

Многослойная одежда

Когда вы сильно потеете, можно и спользовать отличный лайфхак — одеваться многослойно. Если вы планируете выбрать рубашку с короткими рукавами, под низ наденьте хлопковую майку, чтобы впитать пот и предотвратить появление пятен. Это также дает вам возможность снимать слои одежды по мере того, как днем становится жарко, и регулировать теплообмен. Еще одна стратегия, которую используют некоторые люди, — это надевать специальное впитывающее нижнее белье или прокладки, которые впитывают пот, чтобы он не попал на одежду. Это может быть хорошей идеей, если вы собираетесь на важную встречу, где нужно выглядеть презентабельно.

Обращайте внимание на цвет

Это не предотвратит попадание пота на одежду, но поможет скрыть пятна от пота, которые часто заметны на ткани. Очевидный трюк — носить более темные цвета, чтобы скрыть пятна, и он действительно работает. Также можете использовать яркие принты, чтобы скрыть любые пятна. Очень светлые тона также часто помогают скрыть пятна.

Обувь из натуральных материалов

Если у вас потеют ноги, постарайтесь обеспечить проветривание кожи. Найдите обувь из натуральных материалов, например из кожи или хлопка. Согласно веб-сайту Mayo Clinic, лучше всего носить спортивные носки, впитывающие влагу. Носить шлепанцы может быть сложно из-за соскальзывания их со ступни, поэтому для потеющих людей летом сандалии с ремешками будут самым простым и удобным вариантом.

Используйте антиперспирант с умом

Если у вас гипергидроз, то, вероятно, вы знакомы с антиперспирантами. Если нет, то вам следует инвестировать в некоторые из них. Правильное нанесение антиперспиранта — важный шаг в предотвращении впитывания пота в ткань одежды.

Лучше всего наносить его на ночь на сухую кожу. Антиперспирант, нанесенный на ночь, продолжает действовать в течение следующего дня и намного более эффективен, чем при нанесении сразу после душа утром.

Хлорид алюминия (или нейтрализованная соль), который является активным ингредиентом вашего антиперспиранта, работает лучше всего, если ему дается 6—8 часов для воздействия на кожу, а люди с первичным очаговым гипергидрозом менее склонны потеть ночью.