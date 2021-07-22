В России разгорелась дискуссия о спортсменах в художественной гимнастике

"У меня культурный шок! Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор!!! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут... Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведет их этот путь и почему-то я уверена, что в итоге их ждет тупик", - написала Навка в Instagram, опубликовав видео с выступлением гимнаста, исполнявшего упражнение с лентой. В комментариях к посту олимпийскую чемпионку поддержали певица Жасмин и тренер Александр Жулин, выложившие неодобрительные эмодзи под видео с выступлением спортсмена. Любопытно, что Навка ошиблась, заявив, что в России не существует мужской художественной гимнастики. В январе 2021 года на первенстве страны в Пензе впервые прошли соревнования среди юношей. Зарубежные звезды мирового фигурного катания остались разочарованы словами олимпийской чемпионки 2006 года. Так, четырехкратная чемпионка мира в танцах на льду Габриэла Пападакис упрекнула Навку в отсутствии уважения к людям и способам их самовыражения. "Хотелось бы, чтобы мы понимали, что публичные нападки подобного рода разрушительны и вредны. Направляю все свои мысли и поддержку спортсмену на видео и всем остальным, кто чувствовал себя подвергнутым нападкам из-за этих неприемлемых комментариев", - заявила Пападакис в Instagram. А призерка нескольких мировых первенств в танцах на льду Кейтлин Уивер заявила, что перестала считать Навку кумиром. "Мне жаль, что вы не можете посмотреть шире своего опыта. Вы всегда были идолом для меня. Ваш пост стал для меня осознанием грустной правды, так как вы больше для меня таковым не являетесь", — написала она в сторис Instagram. Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что мужчины не должны переходить грань и пытаться выполнять женские элементы. "Я за мужскую гимнстику, если она мужская, а не женская и в женских платьях. У Алины Кабаевой и у Ирины Винер-Усмановой есть разнообразные шоу, когда у них в программе выступают мужчины и демонстрируют элементы из художественной гимнастики, но они это делают с другими предметами, артистично, и это смотрится потрясающе. Где-то проскальзывают элементы из единоборств, где-то из гимнастики — это очень красиво. Но когда мужчины пытаются исполнять элементы женщин, да еще и в женских костюмах — это неприемлемо. Это не художественная гимнастика, это слово, которое я не хочу называть. Мужчинам точно не стоит надевать женские платья, нужно выходить в каком-либо трико, которое бы соответствовало мужскому образу. И использовать нужно не булавы, например, а специальные палочки. Должно быть видно, что это мужчины танцуют, а не девушки. Чтобы происходящее не выглядело жалкой пародией изображать женщин. Если все это будет соблюдаться, то пусть они соревнуются. У нас же есть вольные упражнения для мужчин в спортивной гимнастике? Там присутствует творчество, присутствуют элементы артистизма — все получается прекрасно. Тот же Евгений Плющенко, когда включил в свое выступление вращение с ногой, которое до этого было женским элементом. Он его смог сделать достаточно необычно, оно смотрелось интересно и сложно. Но при этом мужчины все равно же не делают женские движения. Это будет кривляние, если они начнут их исполнять. Вот как будто бы кривляются и издеваются над теми, кто это смотрит. Хотелось бы вот этого кривляния избежать. Чтобы мужская гимнастика представляла собой мужской артистизм, его красоту движений и элементов", - считает Журова. После разразившейся дискуссии Навка выступила с обращением, где рассказала, что не хотела никого задеть своим постом в Instagram. "У меня есть устойчивое мнение и понимание на этот счет. Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребенок должен расти в здоровом обществе и должно быть различие между мужчинами и женщинами. Сексуальная ориентация - это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда это все является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против. Это вызывает противоречивые чувства. Именно поэтому в России карается законом пропаганда сексуальных меньшинств", - цитирует Навку "Матч ТВ".