Как не выдать в себе туриста и сойти за местного

Когда туристы отправляются в путешествие в неизведанную страну, им меньше всего хочется выглядеть белой вороной. Но, скорее всего, это неизбежно, ведь, чтобы сойти за местного, необходимо знать, во что одеваются местные. А ведь большинство из нас даже не догадывается, что жители Амстердама помешаны на легинсах, а в Берлине предпочитают небрежный casu­al даже на работе. Чтобы чувствовать себя как рыба в воде в любой точке планеты, узнайте, что носят местные жители из 24 городов мира.

1. Амстердам, Нидерланды

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Жительницы Амстердама помешаны на легинсах. Их носят с платьями, юбками и даже шортами. Остановите свой выбор на ярких кроссовках. Зимний must have — сапоги на плоской подошве. Вечером можно надеть худи яркого цвета или блейзер с джинсами. Кроме того, есть смысл всегда иметь с собой что-нибудь непромокаемое, так как погода здесь непредсказуемая.

2. Бейрут, Ливан

Женщины в Бейруте носят платья или кафтаны и прямые юбки с яркими аксессуарами. Горожанки подчеркивают свою индивидуальность объемными яркими шарфами, браслетами, клатчами с блестками и неоновыми сэтчелами. На торжественных событиях сейчас модно появляться в хитро скроенных летящих платьях в пол. В рабочие будни мужчины обычно носят костюмы на двух пуговицах черного или темно-синего цвета, часто разбавляя их дизайнерскими ремнями и лоферами. Во время посещения религиозных памятников культуры женщины обязаны надевать платок и скромную одежду.

3. Берлин, Германия

Дресс-код в Берлине можно охарактеризовать словом «расслабленность». Летом большинство местных ходит в шортах и вьетнамках. Даже в бизнесе тут предпочитают casu­al, и на деловых встречах нечасто встретишь человека в костюме. В теплое время года девушки любят носить джинсы с легкими летящими блузами белого, бежевого и лимонного тонов. От ветра спасают легкие пиджаки и хлопковые блейзеры. Избегайте шорт цвета хаки — немцы редко носят «походные» шорты с карманами и брюки защитных цветов. Поскольку зимы тут холодные, берлинцы утепляются при помощи термобелья, стильных свитеров, шапок и перчаток, а также плотных нижних юбок.

4. Брюссель, Бельгия

Здесь принято носить джинсы с рубашкой, под которую поддета нижняя майка, легкие вязаные свитера летом и плотные рубашки и кардиганы зимой. В течение дня погода может очень сильно меняться, поэтому хорошо иметь с собой что-то, чтобы утеплиться. Поскольку большая часть улиц в городе вымощена булыжником, удобная обувь на плоской подошве даст фору каблукам. Имейте в виду: тут принято ходить в бассейн в классических плавках, а не в шортах.

5. Буэнос-Айрес, Аргентина

В Буэнос-Айресе тоже предпочитают одеваться в стиле casu­al. Джинсы тут можно носить в прохладную погоду, а в жару отлично пойдут хлопковые брюки или чинос. Женщины любят юбки и платья с босоножками с открытой пяткой, легкие топы, сандалии и эспадрильи. Стоит избегать мешковатой одежды. Кроме того, мужчины обычно не ходят в шортах.

6. Каир, Египет

В Каире большинство людей одевается консервативно. Мужчины могут носить брюки и футболки, но редко бывают в шортах, майках-алкоголичках и не носят украшений. Летом женщины ходят в льняных или хлопковых брюках и юбках ниже колена вместе с блузами с длинным рукавом. Зимой брюки меняют на джинсы. Следует избегать обтягивающей одежды, глубоких вырезов и всего прозрачного. Так как вокруг пустыня, большинство предпочитает удобную закрытую обувь.

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7. Копенгаген, Дания

Небрежная элегантность — это про Копенгаген. Так как местные много ходят и передвигаются на велосипедах, в фаворе оригинальная обувь на плоской подошве, кроссовки, биркенштоки, слипоны и сапоги. Мода здесь незатейливая — популярностью пользуются свободные футболки в паре с узкими джинсами. Летом девушки часто сочетают женственные платья с обувью в мужском стиле или носят свободные брюки с разными принтами и юбки миди. В зимнем гардеробе должно быть хотя бы одно элегантное пальто, парка или кожаная куртка.

8. Флоренция, Италия

Во Флоренции одеваются casu­al, но элегантно. Текстуры и продуманный крой — ваш выбор. Следует избегать вьетнамок, мешковатых шапок, рубашек с логотипами фирмы, мини-юбок и шорт. В большинство церквей вас не пустят с непокрытыми плечами, поэтому с собой хорошо иметь длинный шарф. Женщины, как правило, носят сандалии-гладиаторы, кроссовки или каблуки, в то время как на мужчинах можно увидеть топсайдеры, те же кроссовки или туфли. Сандалии флорентийские мужчины обычно надевают разве что на пляж.

9. Гонконг, Китай

Один из самых популярных аксессуаров в Гонконге — складной зонт. Мужчины и женщины обычно носят с собой зонты из-за сильных дождей осенью и зимой и палящего солнца весной и летом. По той же причине тут любят обувь из синтетических материалов, которая быстро сохнет. Общий стиль — casual, джинсы и кроссовки здесь норма. Вьетнамки и шорты тоже довольно популярны, но важно помнить, что слишком откровенные или короткие вещи тут не жалуют. У женщин не приняты глубокие декольте, короткие юбки — более приемлемая одежда, чем голые плечи или топы с вырезом.

10. Джакарта, Индонезия

На деловые встречи в Джакарте не принято надевать галстук. Тут отдают предпочтение менее строгому стилю: рубашка, брюки цвета хаки и закрытая обувь. Женщины носят простые платья, рубашки с длинным рукавом и минималистские украшения. Большой популярностью тут пользуются джинсы Levi’s, Lee, а также рубашки поло. На вечеринки мужчины часто носят лоферы и одежду из синтетических тканей с яркими принтами. Женская обувь — сандалии с закрытой пяткой, кроссовки или балетки.

11. Лондон, Великобритания

Летом в Лондоне можно часто увидеть девушек в легких юбках и платьях, в балетках или вьетнамках. Что касается цветовой гаммы, это и светлые, и пастельные, и черные оттенки. Лондонцы умеют выглядеть элегантно, не слишком усердствуя, поэтому ваш выбор — простой, но стильный лук. Джинсы, челси, броги и приталенный тренч помогут вам сойти за свою. Поскольку дождь здесь не редкость, резиновые сапоги и зонты осенью становятся логичной частью облика. Местные жители также любят яркие узоры, возьмите с собой что-нибудь яркое и вы.

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12. Лос-Анджелес, США

В Лос-Анджелесе тепло круглый год, поэтому топы, легкие рубашки, шорты и юбки просто необходимы. Мужчины носят легкие рубашки поверх майки с джинсами или шортами, а также кеды вроде Vans или Converse. С собой следует иметь футболку с длинным рукавом или легкий пиджак, особенно если будете неподалеку от океана — может стать прохладно. Отправляясь на ужин, женщины надевают темные джинсы, туфли на каблуках и элегантные топы. В клубах обычный стиль — мини-юбки, пестрые блузы и платья. Мужчины же носят темные джинсы, рубашки или спортивные куртки.

13. Мадрид, Испания

Типичный женский летний гардероб включает в себя шифоновые рубашки, свободные топы или платья, солнечные очки и сандалии-гладиаторы. Высокие кеды Converse и низкие Superga, как и шарфы, носят круглый год и женщины, и мужчины. Осенью и зимой женщины облачаются в узкие джинсы, свободные свитера, шарфы и закрытую обувь. Мужчины обычно носят темно-серые джинсы, майки с V образным вырезом и кожаные куртки. Удачный вечерний выбор — отглаженные джинсы или брюки с полурасстегнутой рубашкой и стильными кедами. Популярностью пользуются браслеты и шейные украшения. Носите подвески с темными деталями на тонких цепочках.

14. Миконос, Греция

На большей части греческих островов предпочитают casual, но на Миконосе люди уделяют стилю больше внимания. Днем тут принято носить льняные брюки со стильными рубашками, на плечи накинут свитер, дополняют образ большие солнечные очки. Широкие браслеты из темного золота пользуются популярностью среди женщин, впрочем, как и юбки средней длины. На вечеринки мужчины носят темные джинсы с накрахмаленными рубашками.

15. Нью-Йорк, США

Жителям Нью-Йорка нравится выглядеть «небрежно стильными», поэтому следует одеваться casual, но при этом добавлять к своему образу необычные детали, которые создают особый флер. Черный цвет здесь знаковый. Это, впрочем, не значит, что вы не увидите других цветов. На самом деле город очень пестрый, и вам неоднократно встретится множество разных стилей, но общий тренд — оттенять яркие цвета более нейтральными: черным, бежевым, синим и серым. Это создает баланс. В украшениях правит простота. Обычная золотая цепочка, едва заметные тонкие кольца или один выделяющийся браслет. Но что важнее всего в облике местного жителя? Обувь. Нью-Йорк — город, где все постоянно куда-то идут, и его жители постоянно ищут баланс между не отличающимися изяществом беговыми кроссовками и нереально высокими каблуками. Ботильоны, лоферы, оксфорды, броги или кеды с кроссовками — верный выбор.

16. Нью-Дели, Индия

Находясь в Нью-Дели, следите за тем, чтобы не оголять руки и ноги слишком откровенно. Свободные льняные или хлопковые брюки и рубашки носят, когда тепло. Отличный выбор для женщины — шелковый топ. Но проконтролируйте, чтобы он не был слишком коротким. В холодное время года в ход идут свитера и плотные рубашки.

17. Париж, Франция

Собираясь в Париж, забудьте про спортивные штаны, вьетнамки и кроссовки. Элегантность с налетом casual — женщины обычно носят узкие джинсы, дизайнерские топы, простые платья, кеды Converse либо балетки. Традиционный аксессуар на зимний сезон — длинный шарф и пара коричневых дерби или черных оксфордов. Парижане обожают плащи и блейзеры. Если вам требуется рюкзак, выбирайте Longchamp либо большую кожаную папку или сумку через плечо.

18. Рим, Италия

Местные любят приталенные футболки, джинсы, летящие юбки и платья длиной до колена. Платья, рубашки и брюки должны быть хорошо скроены. Любимый джинсовый бренд в Риме — Diesel, особенно черных и темно-синих тонов. Еще здесь с удовольствием носят джинсовые куртки. Базовый цвет в городе черный — это брюки, костюмы, платья, рубашки. Из обуви можно часто увидеть кожаные сандалии, высокие сапоги и туфли с острыми носами.

19. Сан-Франциско, США

В Сан-Франциско всегда приходится сочетать несколько вещей, так как жара в любой момент может смениться сильным ветром. Летом редко можно встретить человека в ярких шортах. Вместо этого местные выбирают джинсы, черный цвет, кожаные куртки, удобные, но модные сапоги, кроссовки и другую удобную обувь на плоской подошве для того, чтобы взбираться вверх по крутым улицам. Топы тут обычно носят с пиджаком. Чего в Сан-Франциско действительно не встретишь, так это шуб.

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20. Стокгольм, Швеция

Лозунг модников Стокгольма — стильный минимализм. Для создания образа в ход идут шляпы или темные очки, носить их вместе считается дурным тоном. Зимой носят простые сапоги на плоской подошве, а летом балетки, поскольку ходят пешком здесь много. Мужчинам подойдут темно-синие джинсы, накрахмаленные рубашки и простые базовые футболки.

21. Сидней, Австралия

Так как солнце светит почти круглый год, часто можно увидеть людей в пляжной одежде и шортах. На пляж стоит надеть сандалии. Мужчины ходят в шортах, майках с принтами, вьетнамках и кроссовках. Вечерами лучше всего облачиться в серые или голубые джинсы, простую футболку и кардиган. Женщины носят босоножки, а мужчины — модные кроссовки.

22. Тель-Авив, Израиль

В то время как Иерусалим — это религиозный центр, в Тель-Авиве нравы более свободные. Женщины любят вязаные топы и платья со сложным кроем и деталями, топы через одно плечо, платья с запахом, легинсы, туники и сандалии-гладиаторы. Узкие джинсы и штаны афгани носят зимой и осенью. Вы будете все время видеть мужчин в сандалиях, так как рядом пляж. В холодную погоду женщины носят балетки и сапоги до колена, а мужчины — Converse.

23. Токио, Япония

Токийский стиль бывает разным: от ярких красок квартала Харадзюку до более спокойных современных аутфитов. На деловые встречи мужчины носят простые черные костюмы, а женщины — строгие юбки, аккуратные приталенные блузы и каблуки. Другой типичный лук — заправленная в брюки рубашка, темные джинсы или костюмные брюки плюс минималистская обувь вроде Con­verse, Super­ga или эспадрилий. Женщины в основном одеваются скромно. Юбки обычно носят с колготками. Хорошо воспринимаются юбки выше колена или свободные юбки, широкие брюки и темные цвета. Если на вас рубашка с глубоким вырезом, под ней должен быть топ или нижняя майка. Японцы не носят шорты — только во время спорта и на пляже. Мужчины гладко выбриты и следят за своими волосами.

24. Цюрих, Швейцария