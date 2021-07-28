"Женскую одежду придумали садисты": что лучше покупать в мужском отделе

Модные эксперты не раз отмечали, что мужская одежда сшита лучше, чем женская. Женщины чаще меняют вещи, поэтому производители не вкладываются в качество изделия.

А еще мужская одежда зачастую стоит дешевле, так как не облагается "налогом на розовое", то есть стоимость вещи не повышается из-за выросшего спроса. "Рамблер" расскажет, какие вещи лучше покупать в мужском отделе.

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Джинсы

Мужчины существуют разной комплекции, поэтому маленькие размеры брюк в мужском отделе вполне могут подойти среднестатистической женщине. Зато карманы у них будут больше и цена изделия ниже.

Женщины с пышными формами также могут отыскать подходящую модель в гардеробе партнера. К сожалению, многие бренды до сих пор отшивают одежду для женщин не больше 46 размера.

"Кажется, будто джинсы для женщин сшиты так, будто к женщине должна прилагаться сумочка. Иначе куда я положу смартфон и ключи от машины?"

Дезодорант и одеколон

Дезодорант потоотделение не снижает и не останавливает, а лишь маскирует запах и ухаживает за кожей подмышек. В составе мужских дезодорантов обычно содержатся более интенсивные парфюмерные композиции.

То же самое касается и одеколонов. Далеко не всем девушкам нравятся цветочные ароматы, поэтому найти свой запах куда проще в соседнем отделе.

"Люблю стойки ароматы, поэтому в женский отдел не хожу принципиально. Нравится, что мой мужской аромат Calvin Klein держится весь день. Цветочные запахи развеиваются через час".

Пена для бритья

Тема волос на женском теле долгие годы была под запретом, поэтому и пены для бритья женской в магазинах не было. Все спокойно использовали мужскую версию и не знали бед.

А теперь, когда женская версия все-таки появилась, покупательницы негодуют. Почему-то пена с гендерной окраской стоит в два раза дороже мужской.

"Искала пену для бритья, мужская стоит 124 рубля, а женская 350. В чем прикол!?", - пишут комментарии покупательницы крупного онлайн-магазины.

Кофты и футболки

Мало того, что кофты и футболки в мужском отделе зачастую выполнены из более качественных материалов, так они еще и не облегают туловище, не оголяют спину.

Традиционно женскую одежду шьют более открытой, хотя в холодное время года это не принесет ничего, кроме простудных заболеваний.