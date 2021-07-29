Эксперимент редакции: отличаем фейк от тяжелого люкса

Одна моя знакомая много лет закупала вещи у одного байера (это такой специально обученный человек, который ориентируется с модных тенденциях, отслеживает новинки коллекций определенных брендов и умеет прогнозировать, какие вещи будут трендовыми в следующем сезоне, проще говоря, его профессия - уже сегодня знать, что все будут хотеть купить себе завтра). Но однажды подвел даже его экспертный нюх, а моя подруга много лет ходила с вещью-подделкой, даже не подозревая, что приобрела "паль". Так мы узнали, что в мастерстве копировать тоже можно преуспеть, а хорошая, почти неотличимая от оригинала подделка, стоит не так дешево, как мы могли бы предположить.

Фото: Личный архив Личный архив

С этого момента я решила углубиться в эту тему, чтобы понять, как грубая подделка выдает себя и где - ювелирно сделанная копия, которая требует времени, чтобы раскрыть в ней лишь реплику.

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Дешево и сердито

Рассмотрим бренд Gucci. Оригинальные вещи этой фирмы отшивают в Италии, но вряд ли это касается нашей замечательной сумочки, которую я обнаружила в одном из многочисленных аккаунтов, занимающихся продажей "паленки".

Смотрите, всего-то 6990 рублей и вы - обладательница сумки Gucci серия Ophidia.

Соцсети

Кстати, в данном случае они пытались повторить мужскую коллекцию, но вышло не очень.

Соцсети

Для сравнения мужская сумка серии Ophidia Supreme на том же Farfetch стоит существенно дороже. Ценник перевалил за полторы сотни. Давайте посмотрим, как выглядит оригинал:

Farfetch

Здесь используются другие цветовые решения и нет горизонтальной полосы.

Но любителей копировать такие мелочи не смущают. Популярный китайский маркетплейс тоже не гнушается продавать откровенную паленку. Согласно правилам сайта, на вещи не должно быть указаний бренда, поэтому трудолюбивые жители Востока просто взяли за основу те же цвета, а на фотографии самой вещи просто как бы ненароком положили листочек с каким-то удивительно похожим на Gucci словом. Совпадение, конечно. Купить это недоразумение можно с доставкой из Китая за какие-то 2500 рублей.

Не фейк, а реплика

Любители копировать посноровистее даже слово для продажи своих "паленок" придумали куда более правильное с точки зрения маркетинга. Те, кто не занимается грубыми подделками, предпочитает называть свой товар реплика. Мол, дизайнеры черпали вдохновение у конкретного бренда, но выдали что-то свое, правда, по удивительному совпадению (снова) точно копирующее исходник.

Реплики - это вам не какая-то сумка с "Садовода". К производству реплик предъявляются более высокие требование, закупаются более дорогие материалы, аккуратно выполняется сама работа. И, положа руку на сердце, реплики вообще было бы не стыдно носить, не будь эти вещи - фактом воровства чужой идеи, потому что с точки зрения качества выполнены они как правило очень достойно.

Цена на них, кстати, уже не три копейки, но все еще не достигает заоблачных высот.

Любой каприз - за ваши деньги

Кстати, вы знали, что новинку известного бренда порой не так-то просто приобрести из-за высокого спроса и ограниченного количества произведенной продукции. Но капризные барышни порой готовы на все, лишь бы начать блистать с новинкой любимого бренда уже сегодня. На этот случай тоже есть специально обученные люди, которые зарабатывают себе на хлеб тем, что ищут максимально приближенные к оригиналу копии, которые важно приобрести как можно скорее. Именно таким мастером на все руки и оказался байер моей знакомой - он доставал из-под земли недоставаемое, правда делал это на свой манер и не всегда ставил своих клиентов в известность относительно деталей. Вот все и думали, что ходят с оригиналами, а по факту платили за подделку те же деньги.

Так вот задача производителей высококачественных реплик - полностью (правда, полностью) повторить каждый шов, каждый изгиб вещи-оригинала.

Более того, на самой вещи такая скрупулезность не заканчивается. Следует сделать неотличимыми все составляющие покупки - пыльник, коробку в том числе.

Полюбуемся

На самом деле, смотреть на оригиналы люксовых брендов - глаз радуется и душа поет. Посмотрите на эти прекрасные туфли от Manolo Blahnik. Никакой смысловой нагрузки, чистая эстетика.

Личный архив

А теперь серьезно.

Итого: как не купить "паль" по цене люкса

Простые советы, которые помогли мне, надеюсь, и вам пригодятся.

Начнем с очевидного - покупаем только в фирменных или дружественных бренду магазинах (ЦУМ, "Цветной", Farfetch и другие).

Некоторые дорогостоящие покупки имеют свой порядковый номер в системе, а также паспорт подлинности. Проверить на оригинальность вещь в таком случае очень легко - достаточно зайти на сайт бренда или позвонить на горячую линию.

Обращайте внимание на качество. Безусловно, нужно посмотреть, как выглядит сама вещь, аккуратно ли она пошита, но не забывайте и про сопутствующие товары - пыльник, упаковку, они должны быть брендированными и выглядеть не менее аккуратно, чем непосредственно товар.

Личный архив

Бренд должен быть написан без опечаток и располагаться на своем месте. Например, у туфлей Saint Laurent бренд выбит прямо на подошве. Кстати, этот способ используют многие марки.

Личный архив Если вас что-то смущает еще на этапе покупки, просите у продавца сертификат соответствия товара.

Обращайте внимание на цены - они не могут быть подозрительно низкими, а точный прайс вы всегда можете уточнить в брендовом магазине или позвонив на их горячую линию.