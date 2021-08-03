Главные ошибки в летнем стиле

Как часто у тебя бывали ситуации, когда подбираешь образ, аксессуары, обувь, тратишь на это несколько часов, ворочаясь вокруг зеркала, а итоговый вариант тебе всё равно не нравится? Мы готовы поделиться с тобой шестью стильными секретами, которые спасут любой образ. Давай исправим твои ошибки в стиле.

Фото: Oops Oops

1. Очки на голове

Ношение очков на голове не только некрасиво, но ещё и деформирует их оправу.

Исправляем: выбираем очки с цепочкой, носим на лице, на шее или как самостоятельный аксессуар.

2. Бельевой стиль

Майки в бельевом стиле – главный антитренд этого лета.

Исправляем: носим однотонные хлопковые топы и футболки. Это более практичные модели и отличная база.

3. Неправильная носка очков на лице

Когда мы надеваем очки слишком высоко, то нос становится визуально больше.

Исправляем: граница оправы должна быть чуть ниже линии бровей, но ни в коем случае их не перекрывать

4. В одежде с разрезами не должно быть видно белье

Тренд лета и осени 2021 джинсы/кофты/топы/пиджаки с разрезами, но куда спрятать белье?

Исправляем: для джинсов с разрезами выбираем трусы с низкой посадкой. Для верха – бельё со съёмными лямками или вставные чашечки.

5. Мини-шорты в городе

Мини-шорты – это устаревшая модель, которая соберёт все осуждающие взгляды твоего города.

Исправляем: давай присмотримся к новинкам: велосипедки, классические бермуды или удлинённые джинсовые шорты.

6. Чёрная обувь и светлый образ

Чёрная обувь, конечно, всегда будет актуальным дополнением, но сочетать её со светлыми, пастельными образами никак нельзя.