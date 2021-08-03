Лисовец объяснил моду на седину в Европе и России

При этом он добавил, что редко бывает, когда седина выступает с белыми прядями. Это украшает внешний вид человека. Такие волосы, по мнению эксперта, можно не трогать. Он также добавил, что среди знаменитостей есть много женщин, которые не боятся своих «серебряных» волос. Среди них есть художница Александра Грант, актрисы Джейми Ли Кертис, Мерил Стрип, Хелен Миррен, Гленн Клоуз и многие другие. Тем не менее Влад Лисовец уверен, что это нельзя называть трендом.