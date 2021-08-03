Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Влад Лисовец объяснил моду на седину в Европе и России

Вечерняя Москва
24 минуты назад

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева считает тренд на естественное старение глупым. Она уверена, что в любом возрасте женщины должны стремиться к лучшему, особенно касаемо внешнего вида.

Лисовец объяснил моду на седину в Европе и России
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт по стилю, звездный парикмахер Владислав Лисовец рассказал, стоит ли называть седину трендом.

— Она бывает разной. В некоторых случаях седые волосы очень идут человеку. Хотя в 89 процентах это делает его образ неопрятным, неухоженным и некрасивым, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что редко бывает, когда седина выступает с белыми прядями. Это украшает внешний вид человека. Такие волосы, по мнению эксперта, можно не трогать. Он также добавил, что среди знаменитостей есть много женщин, которые не боятся своих «серебряных» волос. Среди них есть художница Александра Грант, актрисы Джейми Ли Кертис, Мерил Стрип, Хелен Миррен, Гленн Клоуз и многие другие. Тем не менее Влад Лисовец уверен, что это нельзя называть трендом.

— В Европе существует не очень популярный, но все же распространенный момент. Некоторые звезды предпочитают стильные образы с седыми волосами. Однако все остальные продолжают красить волосы, — добавил стилист.

Вместе с тем в нашей стране естественную седину и вовсе не получится назвать трендом, уверен эксперт. Такой стиль может выбрать не каждая женщина, отмечает ФАН.

Мода,Джейми Кертис,Хелен Миррен,Мерил Стрип,Гленн Клоуз,Влад Лисовец,Лариса Гузеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители