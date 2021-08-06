«Если такой умный, возьми и создай сам!»

Юджин Джозеф внес неоспоримый вклад в историю бижутерии. Коллекция бренда Joseff of Hollywood достигла почти трех миллионов экземпляров украшений. Эксперты и ценители винтажа во всем мире до сих пор «охотятся» за этими легендарными изделиями. Основательница галереи винтажных одежды и украшений VintageDream, эксперт по винтажу, коллекционер, колумнист, историк моды Ольга Лефферс рассказала «Рамблеру» об успехе одного из самых знаменитых ювелиров.

Легендарный Юджин Джозеф был одним из самых любимых и востребованных ювелиров Голливуда в 30–40-е годы ХХ века. Великий мастер прославился созданием украшений для ключевых американских кинокартин. Украшения от Joseff of Hollywood хотели иметь в своей коллекции все, начиная от знаменитых голливудских актрис и заканчивая простыми девушками и женщинами, которые видели изделия Юджина Джозефа в кино.

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Судьбоносный случай

Джозеф начал свою карьеру в Голливуде с одного интересного случая. Однажды известный костюмер Уолтер Планкетт пригласил ювелира на премьеру фильма «Похождения Челлини». После просмотра картины наблюдательный Юджин отметил, что костюмы были неплохие, но больше всего его удивили украшения в кадре. Он сразу подметил, что изделия совсем не соответствовали историческому периоду картины, к тому же использование современной бижутерии смотрелось довольно нелепо. Ювелир заметил:

«Как же так? В твоих фильмах так много внимания уделено костюмам, каждая деталь соответствует духу эпохи. При этом вы совершенно не позаботились об украшениях – во всех картинах снимаются одни и те же изделия, которые совсем не подходят к костюмам!».

Фото для редакции «Рамблера»

На что Планкетт ответил: «Если ты такой умный, возьми и создай украшения сам! Больше некому этим заниматься». Это был настоящий вызов, и Юджин принял его с большим энтузиазмом.

Создание компании Joseff of Hollywood

Прежде чем приступить к работе, ювелир провел тщательную подготовку. Некоторое время он изучал многочисленные книги по истории костюма, энциклопедии и журналы мод, посещал картинные галереи в музеях. Главный принцип работы Джозефа заключался в том, чтобы украшения соответствовали духу эпохи, во время которой разворачивалось действие фильма. Столь основательный подход к делу был оценен по достоинству, один за другим Юджину стали поступать заказы от голливудских студий на изготовление драгоценностей. Спустя несколько лет он стал «звездным» ювелиром Голливуда, а свою компанию Джозеф назвал Joseff of Hollywood.

Уникальная линейка украшений

В своих работах мастер использовал специальное матовое покрытие, его называли «русским золотом». Благодаря этой технике, украшения не так сильно отражали свет софитов, и в кадре их было не отличить от настоящего золота. В 1937 году Джозеф вместе со своей женой Джоан Касл запустил целую линейку украшений на продажу для поклонниц звезд голливудского кино. Это были копии оригиналов, задействованных в знаменитых картинах того времени. Все изделия этого ювелирного гения высоко ценятся коллекционерами во всем мире до сих пор. На подлинном украшении бренда, как правило, стоит маркировка Joseff или Joseff of Hollywood. Исключение составляют изделия, выполненные на заказ для знаменитостей.

Кадр из фильма «Похождения Дон Жуана»

Бижутерия мастера в кино