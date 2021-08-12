От Ходченковой до Перминовой: звезды с хорошим вкусом

На кого подписаться в Instagram, чтобы брать на заметку стильные трюки? Passion.ru собрал пятерку самых модных знаменитостей, которые по части аутфитов могут поспорить с западными фэшионистками и главными трендсеттерами. Рассказываем, на что обратить внимание и чему можно (и нужно) научиться!

Светлана Ходченкова

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Светлана Ходченкова легко подстраивается и под светские реалии Москвы, и под итальянскую dolce vita. Мимикрировать помогают увесистые бриллианты Bvlgari и сумки всех мастей с узнаваемыми застежками Serpenti. В арсенале актрисы как мировые бренды во главе с Prada и Christopher Kane, так и российские: от небюджетного (и горячо любимого на звездном Олимпе) Rasario до локальных столичных бутиков.

Стиль звезды — история об элегантности с легким флером соблазна. Где-то — открытая спина, где-то — дерзкий разрез от бедра, а в продолжение — головокружительные шпильки из классики Manolo Blahnik.

Матильда Шнурова

Матильда Шнурова стала настоящей фэшионисткой, взяв курс на интеллектуальную моду и тотальный минимализм. В основе всего — безупречная база, универсальные цвета и обрамление из горячих трендов сезона. Бизнесвумен ставит на лаконичность и отказывается от логомании. Вещи в ее образах не выкрикивают количество нулей в чеке, но тем не менее легко считываются. Из часто встречаемых фаворитов — Khaite, The Row, Jacquemus, классика Prada и Bottega Veneta.

@matilda.shnurova

Елена Перминова

У Елены Перминовой учатся многие, а сама она вдохновляется образами Эльзы Хоск. Хотите знать о модных тенденциях все — следите за моделью, под прицелом которой все новинки из актуальных коллекций. Тренды приходят и уходят, а об экологичности своего гардероба многодетная мама тоже позаботилась, создав собственный ресейл-проект.

@lenaperminova

Вера Брежнева

Вера Брежнева быстро ловит тренды и знает, как стильно их применить. В этом сезоне певица носит трикотажные платья от любимого бренда Роузи Хантингтон-Уайтли, городскую пижаму из шелка от Magda Butrym, сандалии Ginza от The Row и нейлоновые багеты Prada. В жизни — ставка на лаконичные формы и комфорт, на сцене и в клипах — микроплатья из мерцающих кристаллов и увесистых цепей.

@veravera

Наталья Ионова

Наталья Ионова получает первое место за смелость: она блистала на сцене в белье и шелковом халате, надевала «голое» платье Mugler через несколько дней после выхода в нем Меган Фокс, повторяла стиль Дуа Липы и Кайли Дженнер. Захват сердец поклонников певица делает с помощью экстремально дерзких комбинаций и ультрамини, которые даже с резиновыми клогами смотрятся соблазнительно.