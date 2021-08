Блогерша раскрыла сумму трат на одежду и разозлила фанатов

Ранее в августе женщина приобрела брендовые вещи в секонд-хендах за бесценок и прославилась в сети. Британская блогерша Алекс (Alex) принялась снимать видео, в которых рассказала о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров. По ее словам, ей удалось купить за бесценок вещи таких известных марок, как Very, New Look, H&M, Zara и Marks & Spencer, а также Primark и Next.