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Блогерша раскрыла сумму еженедельных трат на одежду и разозлила подписчиков

Lenta.ru
5 часов назад

Жительница Австралии раскрыла сумму еженедельных трат на новую одежду и разозлила подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша раскрыла сумму трат на одежду и разозлила фанатов
Фото: @mikaelatesta@mikaelatesta

На размещенных в сети кадрах 21-летняя Микаэла Теста (Mikaela Testa) запечатлела себя в фиолетовом наряде бренда I Am Gia, состоящем из кроп-топа за 31 евро (2600 рублей) и велюровых штанов и олимпийки того же оттенка стоимостью 175 евро (15 тысяч рублей). Помимо этого, на девушке были кроссовки Nike Air Jordan 1 High OG за две тысячи евро (195 тысяч рублей).

На видео девушка заявила, что каждую неделю тратит на одежду около пяти тысяч долларов (370 тысяч рублей). Австралийка объяснила, что не может надевать один и тот же наряд дважды. Ролик стал вирусным и набрал 1,8 миллиона просмотров и 267 тысяч лайков.

Подписчиков разозлило видео Тесты. «Ты хоть немного думаешь об окружающей среде?», «Это так расточительно. Мы знаем, что вы богаты, но вы все равно должны принимать хоть какие-то осознанные решения и нести ответственность за свои действия», «Ты могла бы пожертвовать свою одежду нуждающимся, раз ты не носишь ее дважды», — высказывались они.

Ранее в августе женщина приобрела брендовые вещи в секонд-хендах за бесценок и прославилась в сети. Британская блогерша Алекс (Alex) принялась снимать видео, в которых рассказала о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров. По ее словам, ей удалось купить за бесценок вещи таких известных марок, как Very, New Look, H&M, Zara и Marks & Spencer, а также Primark и Next.

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