Какие цвета будут сочетать самые модные девушки

Мы нередко обращаемся к модным лукбукам в поисках вдохновения для образов. И, когда пересматривали свежие съемки Resort 2022, поняли, что в будущих сезонах от нас ждут экспериментов с цветом.

Временить до следующего лета точно не стоит — начинайте носить яркие сочетания сейчас и не отказывайте себе в них осенью. Рассказываем, какие комбинации оттенков мы бы выгуляли в первую очередь.

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Сигнально-оранжевый и лазурный

Дом Nina Ricci не первый сезон радует отменными цветами, но новый лукбук буквально разбил сердца всем модным редакторам и фэшионистам. Центральным в нем стало сочетание неоново-оранжевого и насыщенно-голубого. Запасайтесь яркими юбками, брюками и платьями, потому что оранжевый и правда претендует на звание «хит сезона». Ну а лазурная майка-алкоголичка или же блуза вообще, считайте, вневременной вариант.

Насыщенно-синий и алый

Пылающе-красный в тандеме с темным денимом — простой, но эффектный трюк от дизайнера и стилистов Carolina Herrera. Вместо джинсов здесь может быть буквально что угодно. Но нам полюбилась именно идея широких брюк-палаццо. В паре с полосатым лонгсливом получается классный расслабленный образ, который идеально подходит и для города, и для прогулок по лазурному побережью.

Конфетно-розовый и красный

Когда-то на сочетание розового и красного чуть ли не накладывали табу. Теперь ему признаются в любви и героини стритстайл-хроник, и модные Дома, включая Burberry (который обычно воспевает бежевую классику).

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К этому страстному тандему можно относиться как угодно — его эффектности это все равно не умаляет. Если сомневаетесь сейчас, то поэкспериментируйте с ним осенью, когда в ярких оттенках действительно появится нужда.

Нежно-сиреневый и серый

Серый цвет, в особенности в его классическом воплощении, обычно притягивает не менее серьезные вещи. Если серые брюки, то как будто бы нужна рубашка; если твидовая юбка, то просится жакет. Дом Versace в эти игры не играет и предлагает миксовать « школьные юбки» с наивным трикотажем в десертных оттенках. Например, с кардиганом (или жилетом) цвета черничного йогурта.

Электрический синий и ярко-желтый

На последнем курортном показе Dior нас особенно очаровали спортивные образы в насыщенно-синем цвете. Небесные тайтсы, шорты, ветровки и брюки красиво разбавляли ярко-желтые вкрапления — где-то в виде принтов, где-то в виде аксессуаров.

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