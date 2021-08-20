Кричащие мелочи: как отличить дешевую обувь от дорогой

Все мы прекрасно знаем, что обувь имеет огромное значение в завершении образа. Можно надеть роскошное платье, но если на ногах будут «убитые», дешевые и давно вышедшие из моды туфли, весь аутфит будет испорчен. Поэтому важно к ее выбору подходить со всей ответственностью. О том, как отличить дешевую обувь от дорогой в беседе с «Рамблером» рассказала стилист-имиджмейкер Юлия Литвиненко.

«Как часто я вижу на улицах женщин, ухоженных, хорошо одетых, но обувь – это привет из бабушкиного гардероба или куплена в переходе метро. Когда я спрашиваю, зачем носить такую обувь, которая прибавляет сразу несколько годков, в ответ слышу: "Она удобная и качественная"»,

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– поделилась историей из личного опыта Литвиненко.

По мнению стилиста, время идет, и вместе с ним меняются технологические инновации в сфере моды. Сегодня благодаря новым технологиям удается создавать высокотехнологичные материалы с уникальными характеристиками. Поэтому, уверена Юлия, сегодня мы можем позволить себе покупать обувь и за небольшую цену, но она будет соответствовать сразу двум главным характеристикам: качество и актуальность. Специалист рассказала, какими характеристиками обладает дешевая обувь (прим.ред «Рамблера» - далее текст от лица Юлии).

Много блеска

Изначально лаковая обувь предназначена для торжественных выходов, но модное влияние 90-х годов о том, что с блеском будет наряднее и ярче, сильно укрепилось в женском сознании. Не будет! Оставим такую обувь для вечерних событий.

Префорация везде

Префорация на обуви всегда актуально выглядят в мужской линейке или в моделях из мужского отдела. К ним относятся, например, броги, лоферы или слипоны. В туфлях и сандалях она смотрится крайне несовременно.

Кривые швы

Зачастую в дешевой обуви производитель сажает на клей подошву, а не сшивает с помощью машинки. Или мастера ухитряются наклеить декор, чтобы ввести в заблуждение покупателя. Стоит внимательно присмотреться к швам, ведь это не только правильно, но и функционально. Ведь при первой же встрече с дождем такая проклеенная обувь останется на асфальте.

«Копытца»

Так называют женскую обувь с высокой колодкой. Чаще всего ее предпочитают женщины невысокого роста. Такая модель была очень популярна в 2010-м году. Поэтому сегодня, спустя десятилетие, эта модель лишь расскажет окружающим о промахе хозяйки в модных тенденциях.

Смешение стилей

Попробую объяснить, о чем речь. В такой модели можно увидеть, например, налет бохо – замши, беби дола – бантики или рока – заклепки. Все это выглядит как некачественная подделка, собранная обувным мастером в доме быта.

Анималистический принт с металлическим каблуком

Стоит начать с того, что оба этих дизайна значительно устарели. Теперь представьте, когда в одной модели используется сразу два элемента одновременно. Получается масло масляное. Каждая модница знает, что это в современных реалиях недопустимо.

Контрастная подошва