«В комнату вошла старуха, лет 30», — писал Лев Толстой. Как бы он удивился сейчас, когда женщины вдвое старше не уступают юным девушкам ни в чем, в том числе в умении выглядеть стильно. Модная индустрия, где на подиум выходят дамы элегантного возраста, как бы кричит нам: «В 60 все только начинается». В беседе с корреспондентом «Рамблера» стилист Юлия Литвиненко дала несколько советов, как выглядеть свежо и оставаться в тренде в возрасте 60+.

Внешний вид

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Хоть мы говорим об одежде, важно понимать, что никакие, даже самые дорогие и модные вещи, не сделают ваш образ стильным и «дорогим», если вы не будете следить за собой. В то же время самая простая одежда, например, рубашка и брюки будут выглядеть удивительно хорошо на женщине с аккуратным маникюром и опрятной прической.

Крем для лица и для рук, дневной и вечерний парфюм и конечно, ухоженные волосы. Сегодня мода настолько демократична, что, если вы обладательница благородной седины, вам совсем необязательно ее закрашивать. Посмотрите, какую прическу носит икона стиля Грейс Гамен. Ей почти 60, и, как она сама говорит: «Я выбираю быть видимой, независимо от возраста».

Пальто

Теперь перейдем к конкретным вещам. Уже почти осень, а значит всем нам нужно пальто. Лучше отдать предпочтение базовым цветам: кэмел, винный, индиго или серо-белое. Крой — лаконичный, строгий, без лишних деталей, воланов, карманов, страз и нашивок. Элегантность в простоте!

Костюм

Одной из первых инвестицией в создании классического гардероба должен быть костюм — жакет с брюками или юбкой. Не стоит выбирать черный цвет, юбку-карандаш и костюм в клетку. Лучше остановить свой взгляд на оттенках бежевого, синего или серого. Кстати, очень красиво смотрится, когда костюм и пальто сочетаются по цветам. Если у вас уже есть одна из этих вещей, идите на шопинг в ней, и мерьте все вместе. Образ в одной цветовой гамме смотрится особенно красиво, элегантно и дорого, даже если вещи куплены в масс-маркете.

Платье

Сейчас в тренде минималистичные и элегантные. К ним относится, например, платье-миди на запах. Хорошо, когда между платьем и телом есть воздух, то есть наряд не должен сидеть как вторая кожа, поэтому не бойтесь покупать вещи на размер больше.

Отдавайте предпочтение прямому или полуприталенному силуэту. Выбирайте плотные ткани. Если хотите наряд с принтом, обратите внимание на графичные рисунки на светлом фоне. А вот от некоторых изображений я бы советовала отказаться. Цветочный принт? Отлично! Но пусть это будет схематичный набросок, а не четко нарисованный реализм.

Обувь

В списке трендовой обуви ботильоны, лофферы, кроссовки и туфли на устойчивом каблуке. Основное правило обувного гардероба — актуальность. Новая пара туфелек «как в юности» могут смотреться так, словно вы их действительно носили несколько десятков лет назад. Поэтому лучший выбор — современная классика! Откажитесь от сложного дизайна, излишнего блеска, украшений, цветов и нашивок в пользу простого и спокойного фасона.

Аксессуары

Украшения — это та ниша, где сейчас можно позволить себе больше творчества и экспериментов. Яркие серьги, броские колье, притягивающие взгляд браслеты и роскошные кольца. Выше я рекомендовала выбирать одежду в лаконичном стиле, но если вы по натуре бунтарка и вам хочется красок, проявите свой пыл через аксессуары.