Forbes назвал богатейшую семью России

«Прошедший год в целом выдался удачным для всех семей рейтинга Forbes. <...> Из всех участников рейтинга в этом году не повезло лишь Гуцериевым — Михаил Гуцериев в июле 2021 года попал под санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, а в августе — и под санкции Великобритании. Миллиардер поплатился за дружбу с Александром Лукашенко», — подчеркивает Forbes.