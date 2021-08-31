Стилист назвала «удешевляющую» внешний вид одежду в офисе

Стилист из Женевы Анна Бей (Anna Bey) перечислила предметы гардероба, которые «удешевляют» внешний вид женщины, работающей в офисе. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале, насчитывающем около миллиона подписчиков.

Во-первых, сотрудницам компаний необходимо избегать откровенных вещей, в частности, блузок с глубоким декольте, мини-юбок и платьев с открытой спиной. Бей подчеркнула, что модная одежда зачастую противоречит правилам делового дресс-кода и не подходит для официальных встреч.

То же самое, по словам эксперта, справедливо и для облегающих предметов гардероба.

«Такая одежда кричит о сексуальности и намерении соблазнить. А это не та энергия, которую нам необходимо поддерживать в офисе», — пояснила специалистка.

Во-вторых, Бей порекомендовала отказаться от топов без рукавов. «Если вам очень жарко, просто выбирайте дышащую одежду из легких тканей, но никогда не показывайте свои плечи в офисе», — призвала она. Эксперт подчеркнула, что неуместной на рабочем месте будет и прозрачная одежда, через которую коллеги могут заметить нижнее белье женщины.

К этому же списку стилист отнесла туфли на высоких каблуках. По ее мнению, максимальная высота каблука не должна превышать восьми сантиметров.

Продолжая тему офисной обуви, Бей посоветовала отдавать предпочтение закрытым туфлям и избегать босоножек.

В заключение специалистка напомнила, что яркий макияж также недопустим на рабочем месте.