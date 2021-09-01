В прачечной объяснили, как часто нужно стирать джинсы

Любую пару джинсов необходимо стирать после каждых трек носок. Об этом изданию The Sun рассказал основатель международной сети прачечных Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov).

Фото: Unsplash Unsplash

«Несмотря на распространенный миф о том, что джинсы могут обходиться без стирки до шести недель, в действительности их необходимо подвергать чистке после каждых трех носок — плюс-минус несколько дней в зависимости от степени их загрязнения», — считает эксперт.

По словам Дмитрова, регулярная стирка поможет сохранить форму и свежесть брюк.

«Когда вы долгое время носите одни и те же джинсы или любую другу одежду, в ней накапливаются пот, бактерии и частички отшелушенной омертвевшей кожи. Затем все это начинает издавать неприятный запах», — пояснил он.

Бизнесмен также добавил, что джинсы необходимо стирать в машине при температуре до 20 градусов Цельсия, поскольку холодная вода сохраняет их мягкость. По этой же причине Дмитров рекомендует использовать только жидкое моющее средство и не превышать рекомендованный производителем объем.