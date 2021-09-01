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В прачечной раскрыли необходимую частоту стирки джинсов

Lenta.ru
3 часа назад

Любую пару джинсов необходимо стирать после каждых трек носок. Об этом изданию The Sun рассказал основатель международной сети прачечных Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov).

В прачечной объяснили, как часто нужно стирать джинсы
Фото:  Unsplash Unsplash

«Несмотря на распространенный миф о том, что джинсы могут обходиться без стирки до шести недель, в действительности их необходимо подвергать чистке после каждых трех носок — плюс-минус несколько дней в зависимости от степени их загрязнения», — считает эксперт.

По словам Дмитрова, регулярная стирка поможет сохранить форму и свежесть брюк.

«Когда вы долгое время носите одни и те же джинсы или любую другу одежду, в ней накапливаются пот, бактерии и частички отшелушенной омертвевшей кожи. Затем все это начинает издавать неприятный запах», — пояснил он.

Бизнесмен также добавил, что джинсы необходимо стирать в машине при температуре до 20 градусов Цельсия, поскольку холодная вода сохраняет их мягкость. По этой же причине Дмитров рекомендует использовать только жидкое моющее средство и не превышать рекомендованный производителем объем.

В октябре прошлого года представители популярных брендов, напротив, опровергли необходимость стирать джинсы. В частности, генеральный директор американской марки Levi’s Чип Берг (Chip Berg) объяснил, что качественную пару джинсов вообще не нужно стирать в машине, поскольку такой способ чистки приводит к повреждению материала и является «пустой тратой воды». Глава компании также добавил, что избавляется от загрязнений на брюках с помощью зубной щетки.

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