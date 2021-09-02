Шанхай стал самым дорогим городом мира

Шанхай стал самым дорогим местом для жизни на Земле в 2020 году, следует из отчёта о мировом благосостоянии компании Julius Baer. Эксперты сравнили индекс потребительских цен на 20 предметов роскоши в 25 городах планеты. Экономической столице Китая удалось занять первое место в основном из-за подорожавших авиабилетов. Прежний лидер рейтинга Гонконг опустился на третью строчку рейтинга, вторую занял Токио.

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Согласно оценкам экспертов, цены на предметы роскоши, а также технику и медицинские услуги в первый пандемийный год выросли в Шанхае в среднем на 6%. При этом больше всего подорожали авиабилеты — на 82%, рассказал Bloomberg. Цены на номера в отелях выросли на 15%.

На втором месте оказался Токио. В Гонконге, который ранее был самым дорогим городом, стоимость дорогих вещей и услуг не изменилась, поэтому мегаполис опустился на третью строчку.

По мнению экспертов Julius Baer, причиной того, что азиатские мегаполисы оказались самыми дорогими, стало быстрое восстановление экономики региона после первых ударов пандемии коронавируса — в отличие от Европы и США. При этом, как говорится в отчёте, в 2020 году роскошный образ жизни во всём мире стал дороже всего на 1%.

В последние годы в мире активно распространяется мода на здоровый образ жизни, поэтому авторы исследования в этом году заменили некоторые критерии оценки. Личных тренеров, свадебные банкеты, ботокс и пианино заменили велосипеды, беговые дорожки, медицинское страхование и техника.

В рейтинг самых дорогих городов также попали Монако, Тайбэй, Цюрих, Париж, Лондон, Сингапур и Нью-Йорк.