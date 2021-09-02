СберЛогистика запустила доставку заказов интернет-магазина ГК «Просвещение»

Федеральный логистический оператор СберЛогистика и ГК «Просвещение» начали сотрудничество в сфере доставки печатной продукции клиентам официального интернет-магазина. К заказу доступны учебники, рабочие тетради, пособия, методические материалы для педагогов, атласы и карты, детская художественная и развивающая литература. Новый сервис делает группу компаний «Просвещение» еще ближе и удобнее для покупателей — педагогов, родителей и родительских комитетов.

Сейчас СберЛогистика доставляет заказы покупателей курьером по всей России, в планах также запустить доставку в 13 тысяч пунктов выдачи и постаматов СберЛогистики, которые находятся в отделениях Сбера. Новый способ доставки можно выбрать при оформлении заказа на сайте интернет-магазина.

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Партнерство со СберЛогистикой — очень востребованное расширение наших возможностей в работе с нашими клиентами. Своевременная доставка интернет-заказов — наша приоритетная задача, особенно в начале нового учебного года. Как родитель я знаю, насколько важно получить необходимые ребенку для учебы материалы в полном объеме и без длительного ожидания. Теперь весь ассортимент нашего интернет-магазина — учебники, рабочие тетради, атласы и сборники заданий для учебы и развития, а также детские книги — можно еще быстрее доставить в любую точку России. Мы рады, что „Просвещение“ становится еще более открытым и мобильным благодаря новым партнерам

Коммерческий директор ГК «Просвещение»

Мы рады сотрудничеству с таким крупным издательством, как „Просвещение“. Для нас основная задача — организовать качественную и быструю доставку нашему партнеру. При оформлении заказа на сайте издательства теперь можно выбрать курьерскую доставку от СберЛогистики. Вскоре добавится еще один способ доставки — в пункты выдачи и постаматы. Наши пункты выдачи и постаматы расположены в отделениях Сбера, а большинство постаматов установлены в зонах круглосуточного обслуживания рядом с банкоматами. Всего наша сеть насчитывает более 13000 собственных точек, что позволяет клиентам ещё более эффективно планировать своё время и ресурсы для получения посылок