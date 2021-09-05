Как оценить стоимость бабушкиного кольца, чтобы не сдать его в ломбард

Еще несколько лет назад винтаж считался очень нишевым продуктом, уделом коллекционеров и любителей старины. Теперь же модники охотятся за винтажными сокровищами, а архивные дизайнерские коллекции становятся настоящей ценностью. Винтаж набирает обороты, стремительно усиливает свои позиции, тем самым поддерживая всеобщий тренд на осознанное потребление. В беседе с корреспондентом «Рамблера» эксперт по винтажу, коллекционер, колумнист, историк моды Ольга Лефферс

ответила на самые часто возникающие вопросы в этой сфере.

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С чего лучше начинать знакомство с миром винтажа?

Знакомство с миром винтажа лучше начать с украшений. Они более универсальные и способны преобразовать офисный образ в вечерний. Все новое — это хорошо забытое старое. Дизайнеры часто вдохновляются культовыми винтажными украшениями и воссоздают их в современных материалах, но зачем покупать копии, если можно стать обладателем абсолютно уникальной вещи в единственном экземпляре.

Все ли старые вещи могут считаться винтажными?

Термин «винтаж» (от англ. vintage) дословно переводится как «вино или урожай определенного года». Слово нашло свое применение и в контексте моды, обозначая возраст элемента гардероба или украшения, отвечающего духу своего времени. Как определить принадлежность к такому феномену, как винтаж? Существует две версии: первая — это вещи, созданные с 30-х по 90-е гг. XX века, вторая — изделия, возраст которых находится в промежутке от 20 до 50 лет. Вещи, созданные раньше периода первой и второй мировых войн, — уже антиквариат.

Где можно найти интересные вещи из мира винтажа?

Во-первых, вы должны точно понимать, что действительно ценные винтажные вещи вы с очень малой вероятностью найдете в секонд-хэндах. Можно обратить свое внимание на люксовые комиссионные магазины. Этичное отношение к природе и тренд на осознанное потребление сыграли на руку вторичному рынку, и даже самые одержимые шопоголики обращаются в такие места. Там можно найти все — от одежды до сумок и украшений люксовых брендов.

Можно ли найти в украшениях бабушек и мам что-то ценное с точки зрения винтажа? Как самостоятельно определить их ценность?

Мне придется вас огорчить, но в шкатулке у бабушки вы вряд ли найдете ценные и востребованные модели винтажных украшений. Соответсвенно, и оценивать по факту будет нечего. Даже в ломбард бижутерию тех времен возьмут за гроши. Мы все помним про тяжелые советские времена, когда было не принято выделяться из толпы и пределом мечтаний считались привезенные из Европы «раритеты». Огромным везением считалось позволить себе иметь в гардеробе заграничную одежду.

Как носить винтаж в повседневной жизни, чтобы не выглядеть вычурно и пошло? Как сочетать винтаж и современный гардероб?

Первое и главное правило, которое необходимо помнить: в образе нельзя использовать более двух винтажных изделий. Важно помнить про чувство меры и не перегружать общий вид. Актуальный look из джинсов и базовой футболки в сочетании с кожаной курткой oversize или бомбером будет очень стильно смотреться вместе с винтажной цепью или крупными клипсами.

Можно ли считать покупку винтажа заменой недвижимости и акциям? Могут ли винтажные вещи быть инвестицией, а не просто украшением?