Louis Vuitton выпустил велосипед стоимостью 2 млн рублей

Бренд Louis Vuitton выпустил линейку городских велосипедов. Для разработки компания объединилась с французской велосипедной маркой Maison Tamboite. Модель можно приобрести за $28 900 (около 2 млн рублей). Велосипед собран вручную, его детали обтянуты тиснением с инициалами модного дома. На педалях также разместились инициалы LV. Можно выбрать модель красного, синего, жёлтого или других цветов. Марка Maison Tamboite создаёт велосипеды вручную более ста лет. В новой коллекции Louis Vuitton есть модели со скошенной и закрытой рамой. В первой есть багажник, во второй — корзина спереди. Велосипеды представлены на сайте бренда. На русскоязычной версии портала они также есть , но указано, что моделей нет в наличии. Ранее стало известно , что состоятельные россияне во время пандемии коронавируса раскупали одежду дорогих марок — Christian Dior, Prada и Bogner. Российское подразделение французской Christian Dior в 2020 году увеличило продажи на 1,7 млрд рублей. За кризисный год россияне скупили вещей итальянской Prada на 3,9 млрд рублей. Россияне не всегда оказываются рады обладателям дорогих вещей. Ранее жена главы Якутии Светлана Николаева пришла к погорельцам с сумкой Robin стоимостью 105 000 рублей и подверглась критике. «Ну, это, наверное, самая дешёвенькая сумчонка, пусть выгуляет перед обездоленными земляками!» — написал один из пользователей соцсетей. Фото: Louis Vuitton