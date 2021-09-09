Где купить свитер с хорошим составом до 2 тыс. рублей

В моих регионах России уже наступили холода, а там, где еще сохраняется теплая погода, лучше начинать готовиться к заморозкам. В эпоху быстрой моды ритейлеры продают потребителям вещи за небольшую цену, но, к сожалению, от этого страдает качество. Сейчас найти теплый свитер с хорошим составом за небольшие деньги — задача не из простых.

Масс-маркет постоянно выпускает новые коллекции, в которых можно найти вещи разных стилей. Однако, это совсем не выгодная инвестиция в свой гардероб. Лучше купить что-то более дорогое базового цвета, чтобы вещь прослужила вам еще долго. Цены на более качественные ткани, например кашемир, начинаются от 10 тысяч. Если ваш бюджет более ограничен, нужно искать более дешевые, но долговечные и теплые ткани. "Рамблер" решил помочь вам и собрал недорогие свитера с хорошим составом. Приятный бонус — их цена не превышает двух тысяч рублей.

Видео дня

Лучше всего выбирать модели, в составе которых больше натуральных тканей: шерсти и хлопка. Однако если вы встретите в составе акрил, не пугайтесь. Он хорошо держит тепло и мягкий на ощупь.

У каждой ткани есть свои плюсы и минусы. Если акрил более прочный и мягкий, то шерсть уже будет колоться. При этом у акрила недостаточная воздухопроницаемость, а в свитере из шерсти вы точно не будете потеть. Эксперты советуют выбирать свитера с 70% натуральным составом и с 30% искусственным, но в современных реалиях это практически невозможно, так как такой свитер будет стоить не меньше 5 тысяч. Поэтому мы берем только те модели, где эта цифра приближена к идеальной.

Хороший вариант — в составе 100% мериносовой шерсти, есть горло, а также возможность выбора цвета. Есть бежевый, темно-синий и черный. Цена: 1999 рублей.

Uniqlo

Состав этого джемпера не идеален. В нем содержится 25% шерсти, все остальное — полиэстр, акрил и эластан. При бережном уходе прослужит вам довольно долго, но не рекомендуем носить его каждый день из-за большого количества ненатуральных материалов в составе. Хороший выбор пастельных цветов: розовый, голубой, бежевый и коричневый. Цена: 1999 рублей.

Zarina

Еще один хороший вариант, который позволит вам поэкспериментировать с цветами. Мы привыкли носить зимой черное, серое, темно-синее или коричневое. А вы когда-нибудь думали о ярко-розовом свитере? Если нет, то пора. В составе 70% вискозы и 30% полиамида. Этот вариант не подойдет на зиму, но на холодную осень в полне себе подойдет. Есть в трех цветах: белый, фуксия и охра. Цена: 1299 рублей.

Mohito

Удлиненный джемпер с хорошим натуральным составом представлен в двух цветах: бежевом и коричневом (но это скорее фиолетовый с оранжевыми нитями). 100% хлопок и пока что в наличии. Цена со скидкой: 1699 рублей (без скидки: 1999).