Как утеплиться к осени меньше, чем за 5 тыс. рублей

С полок магазинов уже пропали летние коллекции, сменившись осенними новинками. Но среди этого многообразия все равно довольно непросто найти что-то стильное, теплое и, главное, недорогое. Ведь, согласитесь, нет смысла каждый сезон покупать дорогостоящие куртки, с учетом того, как быстро меняются тренды. То, что модно сегодня, вряд ли останется актуальным в следующем году. Поэтому “Рамблер” сделал подборку верхней одежды стоимостью не более пяти тысяч рублей.

Тренды трендами, но вряд ли из моды когда-нибудь выйдет классика. Одним из ярких примеров этой тенденции можно смело назвать ультралегкую пуховую куртку. Она на 90 процентов состоит из пуха, а оставшиеся 10 приходятся на перо. Явным плюсом модели является водоотталкивающее покрытие, которое не даст промокнуть и позволит сохранить тепло внутри в сырую погоду. Но ее главным преимуществом является компактность - внутри куртки даже расположен мешочек, в который ее при необходимости можно убрать. Модель представлена в девяти цветах: от классического черного до смелого фиолетового. Цена: 4999 рублей.

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Uniqlo

Не все любят короткие модели, кто-то предпочитает укутаться с ног до головы. Если это о вас, тогда вас точно заинтересует утепленное пальто с ромбовидной стежкой. Очень легкое, но в то же время теплое - благодаря, непосредственно, материалу. Основная ткань, подклад и утеплитель: полиэстер. Модель прекрасно подойдет для долгой прогулки, для повседневных поездок в офис и даже для выхода в свет. Представлена только в черном цвете. Цена: 4999 рублей.

O'STIN

Если хочется немного отойти от привычного пальто, но при этом важно выбрать длинную модель, чтобы сохранять в тепле поясницу, стоит присмотреться к пуховику с капюшоном, без рукавов. Получается, своего рода, удлиненная и утепленная жилетка. Она будет смотреться актуально как с кроссовками и спортивным костюмом, так и со свитером, джинсами-бойфрендами и грубыми ботинками. Модель представлена в двух цветах: черном и серовато-коричневом. Цена: 3999 рублей.