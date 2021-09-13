"Свежо и стильно": как одеться в офис за 5 тысяч рублей

Офисные работники ежедневно сталкиваются с проблемой соблюдения офисного дресс-кода. Понятно, что в одних компаниях правила относительно внешнего вида строже, чем в других. Но даже в самых консервативных устоях можно выглядеть свежо и стильно. Более того, за это не придется отдавать баснословные деньги. Мода - это не всегда дорого. "Рамблер" расскажет, как одеться в офис в этом сезоне, при этом потратив на образ не более пяти тысяч рублей.

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Платье

Сам собой, в стенах офиса просто недопустимы мини-юбки. Длину можно выбрать на свой вкус - миди или макси. Особой популярностью пользуются объемные модели, выполненные из легкой ткани. Они позволяют уйти от привычного строго образа в более женственный и легкий. Для самых смелых платье лиоцелла и вискозы со складками представлена в ярко-красном цвете, для более спокойных и нежных - в пастельном светло-сером. Цена: 4999 рублей.

MANGO

Блузка с брюками

Универсальным вариантом является образ из брюк и рубашки. Такой вариант может показаться банальным, но это только в том случае, если использовать классические модели. Поэтому лучше выбрать поливискозные прямые брюки cо стрелками в черном или графитовом цветах и блузку из тенселя с перламутровыми пуговицами - в белом или в нежнейшем светло-бирюзовом. Образ получится в меру официальным, но при этом очень женственным. Цена: 4498 рублей.

O'STIN

Брючный костюм

Брючный костюм - это бессмертная классика. Брючный костюм должен быть в гардеробе у каждой уважающей себе модницы. Это универсальные предметы гардероба, которые можно носить как вместе, так и по-отдельности, смело сочетая с другими вещами. Но важно также понимать, что костюм костюму рознь. Сегодня в тренде струящиеся пиджаки со спущенными плечами и брюки прямого кроя. Костюм представлен в бежевом цвете. Цена: 5198 рублей.