Женщина отказалась носить бюстгальтер и столкнулась с травлей

Визажистка из Хорватии публично отказалась носить бюстгальтер. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Корнелия Слуньски (Kornelija Slunjski) рассказала, что перестала носить нижнее белье, после этого она начала получать негативные комментарии. Пользователи сети осудили героиню материала за то, что ее грудь видна из-под одежды. «Я вижу твои соски сквозь рубашку», «Тебе следует надеть лифчик», «Это неуместно», — писали они.

Слуньски дала отпор юзерам, призывая их прекратить обсуждать чужие тела. По ее мнению, такое поведение неуместно и свойственно людям, «живущим в 1950-х годах». Несмотря на это, многие продолжили оскорблять девушку под публикацией. «Это просто неуместно, и к тому же не стильно», «Прибереги это для спальни, милая», «Ты просто пытаешься привлечь мужчин», — высказывались они.

Однако другие комментаторы поддержали женщину: «Это просто часть тела! Я не знаю, почему люди сходят с ума из-за таких глупых вещей. Если вас это беспокоит, то просто не смотрите», «Мы что, в XIX веке?», «Господи, когда эти несчастные комментаторы повзрослеют», «Ты красотка! Никого не слушай. Те, кто пишет подобные вещи — просто завидуют твоей сексуальности».