Где купить плотные и прочные джинсы до 2 тыс. рублей

Осенью и зимой главным предметом гардероба многих девушек становятся джинсы. Они универсальны и подходят под любой образ, а если они еще и плотные, то их спокойно можно носить в холода. Однако проблема многих джинсов заключается в том, что они недостаточно прочные и могут рваться. Если купить себе пару, которая отвечает всем требованиям, то проходить в них можно не один сезон. "Рамблер" собрал недорогие, но при этом плотные и прочные джинсы.

Прежде всего, стоит обращать внимание на состав. Настоящая джинсовая ткань производится из хлопка. Допустимо добавление вискозы и лайкры в малых количествах. Это делается для того, чтобы повысить эластичность материала. При этом, если этих ткани в составе слишком много, джинсы будут слишком эластичными, тонкими и легко порвутся. Поэтому перед покупкой оценивайте не только цену и фасон, но и состав джинсов.

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Джинсы с очень хорошим составом по адекватной цене. Обратите внимание на то, что у них высокая талия. Для зимы они будут коротковаты или придется надевать довольно высокие носки, чтобы прикрыть щиколотку. А вот на холодную осень подойдут идеально. В составе — 99% хлопка. Цена — 1699 рублей.

H&M

Если вы в поиске зауженных джинсов с высокой талией светлого цвета, то это — идеальный вариант. Они сделаны под винтаж, но будут современно смотреться в любом образе. Главное — не носить их в слякоть, когда снег начнет таять, иначе вам придется долго их отстирывать. В составе 99% хлопка и 1% эластана. Цена — 1799 рублей.

Stradivarius, ASOS

Если вам нужны базовые джинсы на каждый день, то присмотритесь к этим. Прямые джинсы подойдут абсолютно подо все, у них оптимальная длина для того, чтобы носить их в холодную погоду, а также средняя посадка. Сейчас они продаются со скидкой и стоят 1998 рублей. В составе 83% хлопка, 15% полиэстера и 2% эластана. Однако это не значит, что они быстро порвутся, такое соотношение материалов тоже допустимо.

Marksandspencer

Специально для поклонниц Mom fit мы нашли идеальную пару за небольшие деньги. Джинсы из 100% хлопка, на выбор пять цветов. Цена — 1699 рублей.

Cropp

Если вы любите джинсы скинни и хотите, чтобы ваши ноги выглядели худее, попробуйте модель с push-up. Они визуально подтягивают ноги и ягодицы. В составе 80% хлопка, джинсы представлены в четырех цветах. Цена — 1999 рублей.