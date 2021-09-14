Инструкция: как закупаться в секонд-хендах правильно

Закупаться в секонд-хендах уже давно не стыдно. Из некогда вынужденной меры приобрести красивые вещи по доступной цене шопинг б/у товарами превратился в настоящее движение. Покупатели собираются в соцсетях, чтобы обсудить покупки, а модные журналы публикуют гиды по лучшим винтажным магазинам. “Рамблер” разбирается, стоит ли такой шопинг усилий и как купить в секонд-хенде вещь не хуже, чем в люксовом магазине.

Плюсы

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Помимо доступной стоимости, среди плюсов любого секонд-хенда — это оригинальность вещей и качество, проверенное временем.

Только в секонд-хенде вы найдете винтажное платье 50-х годов, которое больше нигде не увидите. Помимо этого, вы можете быть уверенными, что понравившиеся джинсы не сядут от стирки, а выбранный кожаный ремень не потрескается, потому что всевозможные дефекты скорее всего уже выявились в период предыдущей эксплуатации.

Минусы

Тем не менее, вокруг шопинга в секонд-хенд магазинах немало стереотипов и заблуждений. Самый главный из них заключается в том, что купленная в комиссионном магазине одежда — грязная и от нее можно заразиться различными заболеваниями. Стоит сказать, что большинство российских секонд-хендов привозит одежду из Европы и США, где существует четкая система сортировки и обработки уже бывшей в употреблении одежды.

Тепловая и химическая чистка делает ее безопасной для последующей носки. Специфический запах в секонд-хендах, который еще часто называют “запахом старья”, как раз является результатом этой обработки. Однако в любом случае после покупки лучше отнести вещь в химчистку, либо постирать самостоятельно, после чего прогладить или отпарить.

Для того, чтобы шопинг в секонд-хенде превратился в полезный и приятный опыт, придерживайтесь следующих правил.

Советы

Узнайте про ассортимент магазина

Перед походом в магазин, почитайте о нем онлайн. Все у большего количества секонд-хендов появляются аккаунты в социальных сетях, где можно ознакомиться с ассортиментом магазина. Это хороший способ присмотреться и заранее найти что-то конкретное.

Составьте список и узнайте, есть ли в магазине скидки

Перед тем, как пойти в магазин, свяжитесь с ним, чтобы узнать, когда они планируют пополнение ассортимента и есть ли в секонд-хенде система скидок. Таким образом, вы можете спланировать идеальное время визита.

Заранее составьте список вещей, которые вы бы хотели купить и приходите в магазин с ним — так вы не проведете несколько часов бесцельно слоняясь среди куч одежды. Точно так же, лучше установить свой бюджет, чтобы после шопинга в секонд-хенде не остаться с пустым кошельком.

Не оставляйте понравившиеся вещи на вешалках

Во время обхода по магазину берите вещь, даже если не уверены в ней. Оставьте тщательное изучение и принятие решения для примерочной. Зачастую все вещи в секонд-хендах — в единственном экземпляре, и если вы не возьмете ее, когда у вас есть шанс, кто-то другой может ее купить.

Наденьте что-то удобное

В магазин наденьте что-то нейтральное и удобное — наряд, который легко надеть и снять, чтобы не тратить драгоценное время в примерочной попусту. Это может быть базовая футболка и юбка, либо свободные брюки. Не забудьте взять с собой пару носков на случай, если вам вдруг приглянется симпатичная пара обуви.

Не ведитесь на дешевизну

Не совершайте импульсивных покупок. Когда цены кажутся слишком привлекательными, возникает большой соблазн купить вещи, которые на самом деле вам не нужны. Поэтому перед покупкой, задайте себе следующие вопросы: как часто я буду это носить? С чем я буду его носить? Сочетается ли эта вещь с моим остальным гардеробом? Довольна ли я качеством за такую цену?

Не стоит покупать одежду с пятнами, если вы не уверены, что сможете их отстирать. Тем не менее, если вы знаете, что легко можете заменить молнию на выбранных джинсах со сломанной ширинкой или отнести понравившиеся платье, которое оказалось слишком длинным, в ателье, чтобы укоротить — действуйте.

Если вы сомневаетесь в покупке — отложите вещь. Если через несколько часов или через день вы чувствуете, что она вам все еще нравится, и вы все-таки хотите ее купить — вернитесь в секонд-хенд. Всегда проверяйте материал вещи и инструкции по уходу.

Покупайте вещи, за которыми легко ухаживать