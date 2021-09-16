Сбер и Visa определили победительниц марафона «Бизнес-первенство»

Подведены итоги марафона «Бизнес-первенство», проведённого в рамках совместной кампании СберБизнес и Visa в поддержку женского предпринимательства. Победительницами стали Азиза Турсунова, владелица салона красоты «Золотые ручки»; Анна Рудакова, руководитель и основатель Форума и Премии «Woman Who Matters»; и Ася Карпельсон, руководитель сети попкорн-баров. Они получат 250 000, 150 000 и 100 000 рублей за первое, второе и третье места соответственно. Занявшая первое место Азиза Турсунова также сможет принять участие в съёмках специального выпуска шоу о бизнесе «Теперь Я — Босс!», совместного проекта Сбера и телеканала «Пятница».

В марафоне «Бизнес-первенство» приняли участие более 3000 предпринимательниц из 40 городов со всей России. После прохождения пяти этапов марафона, было отобрано 10 финалисток проекта. В финале им предлагалось рассказать о создании бизнеса мечты. Истории участниц были представлены на лендинге марафона на сайте СберБизнес Live, где все желающие могли проголосовать за понравившуюся участницу. Именно так, открытым голосованием, и были выбраны победительницы проекта.

Видео дня

В марафоне приняли участие десять менторов — профи из бизнеса и спорта. Они рассказали о предпринимательстве, преодолении трудностей и личном развитии. Менторами марафона стали: Ольга Флер, основательница благотворительного аукциона Meet For Charity; Анастасия Нифонтова, обладательница Кубка мира ФИМ по кросс-кантри ралли среди женщин; Екатерина Духина, адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Духина и партнёры»; Екатерина Сиротина, старший тренер юниорской сборной РФ по художественной гимнастике; Ирина Полежаева, основательница турагентства uletim.ru; Ирина Скворцова, бобслеистка, телеведущая; Оксана Селендеева, основательница школы программирования для детей CODDY; Яна Егорян, двукратная олимпийская чемпионка в личной и командной сабле; Елена Овсянникова, основательница шоколадной лаборатории O chocolate; Анастасия Пустовойтова, футболистка, футбольный судья, мастер спорта России.

Лекции менторов, их интервью и дополнительные материалы после окончания бизнес-марафона доступны на сайте проекта всем желающим.

На сегодня доля женщин в малом бизнесе в России составляет менее 30% и это существенно ниже, чем в странах с развитыми экономиками. Это говорит о том, что потенциал развития женского предпринимательства в нашей стране огромный. И мы со своей стороны очень рады инициировать и поддерживать проекты, которые помогают его реализовать.

В ходе марафона три тысячи женщин-предпринимателей со всей России получили возможность познакомиться с лучшими практиками ведения бизнеса от соотечественниц и рассказать свою уникальную историю. Надеюсь, что этот обмен опытом позитивно скажется на бизнесе и жизни всех наших героинь

Анна Лоевская

Директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка

Предпринимательство – это в том числе навык преодолевать множество барьеров и умение справляться с вызовами. Этому навыку можно обучиться, и он точно будет полезен. Согласно данным Visa, 55% предпринимательниц, которые столкнулись со сложностями во время пандемии, ожидают новых вызовов для своего бизнеса в ближайшее время. Сегодня есть много программ, которые помогают женщинам овладеть основами ведения бизнеса, но немногие из них рассказывают предпринимательницам, как справляться с трудностями и идти вперед даже когда обстоятельства складываются не в вашу пользу. Именно поэтому наш марафон сочетал в себе не только обучение практическим навыкам ведения своего дела, но и мотивационные видео женщин-лидеров в бизнесе и спорте. Мы надеемся, что они помогли участницам марафона лучше справляться с неизбежными кризисами, верить в себя и быть более успешными в бизнесе

Генеральный директор Visa в России