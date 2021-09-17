Набиуллина объяснила смысл своих брошек

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала свои брошки способом коммуникации с аудиторией. Она отметила, что её украшения не всегда однозначны и « дают возможность подумать». Глава ЦБ добавила, что пока не планирует отказываться от такого вида посланий. Участники финансового рынка ранее считали, что от брошей Набиуллиной зависят дальнейшие решения регулятора, и председатель регулятора фактически подтвердила это.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В интервью РБК Набиуллина отметила, что выбирает брошки для пресс-конференций независимо от совета директоров. Другими подробностями о выборе украшения председатель ЦБ не поделилась.

На пресс-конференцию, посвящённую итогам последнего заседания президиума ЦБ, Набиуллина надела брошь с гепардом в момент броска. В этом увидели намёк на скорость инфляции. Значение броши в виде тучки с дождиком, которую глава ЦБ надела на пресс-конференцию после резкого повышения ключевой ставки, так и осталось загадкой.

В 2020 году председатель Банка России уже подтверждала RTVI, что с помощью брошек пытается передать мнение ЦБ о ситуации в экономике. Однако сигналы не всегда понимают правильно, добавила Набиуллина.