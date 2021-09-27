Balenciaga призвала не стирать трусы за десятки тысяч рублей

Французский бренд Balenciaga выпустил дорогое нижнее белье и порекомендовал отказаться от его стирки. Об этом пишет The Sun.

Белье, о котором идет речь, — хлопковые трусы черного цвета. Одно из изделий модели слип стоит 95 фунтов стерлингов (около 9,5 тысячи рублей). Трусы-боксеры предлагают покупателям за 195 фунтов стерлингов (около 19,5 тысячи рублей).

Balenciaga

В описании к товару Balenciaga порекомендовала не стирать нижнее белье вручную или в стиральной машине. Покупателей призвали отдавать грязные вещи в химчистку, чтобы сохранить качество материала.

Это не первый случай, когда бренд привлекает к себе внимание. Ранее в сентябре модный дом обвинили в расизме. Причиной стали спортивные брюки Trompe-L'Oeil стоимостью 86 тысяч рублей. У штанов была вставка на поясе, напоминающая нижнее белье. Это оскорбило американцев, так как такая деталь на одежде создает иллюзию спущенных штанов, которые носили чернокожие рэперы в 1990-е годы. Ранее, в 1980-х годах, так одевались темнокожие заключенные в американских. Им выдавали одежду на несколько размеров больше и запрещали надевать ремни.

"Это просто жутко расистски! Они вклеили боксеры внутрь штанов!" — возмутились в соцсетях.

По словам доцента кафедры африканских исследований в Калифорнийском государственном университете Маркиты Гаммейдж, дизайнеры используют эту эстетику ради обогащения. Как она рассказала СNN, такую реакцию спортивные штаны вызвали из-за того, что их стиль похож на тот, что долгое время считался признаком темнокожих преступных сообществ.