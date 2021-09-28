Стилисты назвали главные модные тренды осени 2021 года

Редакторы модного портала Who What Wear назвали самые модные тренды на осень 2021 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эксперты проанализировали ассортимент массмаркетовых брендов и соцсети модных блогеров и выделили шесть наиболее популярных главных тенденций сезона.

Среди них, например, оказались джинсовые и вельветовые комбинезоны разных цветов, которые можно сочетать с футболками и лонгсливами. Помимо этого, для создания многослойных образов стилисты советуют приобрести трикотажные жилетки.

Отмечается, что в осеннем сезоне вновь обрели популярность флисовые изделия. Например, свитшоты или объемные мягкие бомберы с капюшоном. Модные редакторы советуют отдавать предпочтение однотонным моделям ярких цветов.

По их словам, актуальными будут также расклешенные джинсы в стиле 1970-х годов и длинные платья в стиле бохо с длинными рукавами, которые можно сочетать с теплой верхней одеждой: дубленкой, косухой или пальто.