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Стилисты назвали главные модные тренды осени 2021 года

Lenta.ru
3 часа назад

Редакторы модного портала Who What Wear назвали самые модные тренды на осень 2021 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты назвали главные модные тренды осени 2021 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты проанализировали ассортимент массмаркетовых брендов и соцсети модных блогеров и выделили шесть наиболее популярных главных тенденций сезона.

Среди них, например, оказались джинсовые и вельветовые комбинезоны разных цветов, которые можно сочетать с футболками и лонгсливами. Помимо этого, для создания многослойных образов стилисты советуют приобрести трикотажные жилетки.

Отмечается, что в осеннем сезоне вновь обрели популярность флисовые изделия. Например, свитшоты или объемные мягкие бомберы с капюшоном. Модные редакторы советуют отдавать предпочтение однотонным моделям ярких цветов.

По их словам, актуальными будут также расклешенные джинсы в стиле 1970-х годов и длинные платья в стиле бохо с длинными рукавами, которые можно сочетать с теплой верхней одеждой: дубленкой, косухой или пальто.

Наконец, вновь будут в тренде базовые объемные рубашки, которые впишутся в любой гардероб.

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