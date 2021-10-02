Где купить хорошее черное пальто недорого

Найти хорошее черное пальто, которое будет актуально еще много лет, сейчас можно и в масс-маркете. Подборка верхней одежды до семи тысяч рублей — в материале "Рамблера".
5999 рублей
Классическое черное пальто актуального фасона, которое станет отличной базой. В составе 30% шерсти. Советуем примерить на один-два размера больше своего, чтобы пальто не сильно облегало, не жало в плечах и можно было его носить с толстыми свитерами и толстовками.
Совет:
Чтобы образ с черным пальто получился нескучным, можно дополнить его кожаными брюками, мини-сумкой и яркой кепкой.
6499 рублей
Это оверсайз пальто из H&M более расслабленное, чем предыдущий вариант, но тоже будет сочетаться со всем. Еще у него очень удачная длина — где-то до середины икры. С учетом, что большинство пальто в магазине до колена и выглядят куцо, это отличный вариант. В составе пальто тоже есть шерсть.
Лайфхак:
Если на улице холодает, не торопитесь доставать пуховик. Под пальто можно надеть легкий пуховой жилет из Uniqlo.
4999 рублей
Найти хорошее двубортное пальто можно и в забытом многими бренде Zarina. Оно может стать хорошей альтернативой легкому осеннему тренчу, но на более холодное время. Пальто рассчитано на погоду до пяти градусов тепла. Длина у него немного коротковата, но можно опять-таки взят на размер побольше, если у вас высокий рост. Можно носить с поясом, а можно и без.