Где купить хорошее черное пальто недорого

Найти хорошее черное пальто, которое будет актуально еще много лет, сейчас можно и в масс-маркете. Подборка верхней одежды до семи тысяч рублей — в материале "Рамблера".

Reserved

5999 рублей

reserved.com

Классическое черное пальто актуального фасона, которое станет отличной базой. В составе 30% шерсти. Советуем примерить на один-два размера больше своего, чтобы пальто не сильно облегало, не жало в плечах и можно было его носить с толстыми свитерами и толстовками.

Совет:

Чтобы образ с черным пальто получился нескучным, можно дополнить его кожаными брюками, мини-сумкой и яркой кепкой.

H&M

6499 рублей

hm.com

Это оверсайз пальто из H&M более расслабленное, чем предыдущий вариант, но тоже будет сочетаться со всем. Еще у него очень удачная длина — где-то до середины икры. С учетом, что большинство пальто в магазине до колена и выглядят куцо, это отличный вариант. В составе пальто тоже есть шерсть.

Лайфхак:

Если на улице холодает, не торопитесь доставать пуховик. Под пальто можно надеть легкий пуховой жилет из Uniqlo.

Zarina

4999 рублей

zarina.ru