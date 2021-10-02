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Где купить хорошее черное пальто недорого

Мира Маркина
1 час назад

Найти хорошее черное пальто, которое будет актуально еще много лет, сейчас можно и в масс-маркете. Подборка верхней одежды до семи тысяч рублей — в материале "Рамблера".

Где купить хорошее черное пальто недорого
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Reserved

5999 рублей

reserved.com

Классическое черное пальто актуального фасона, которое станет отличной базой. В составе 30% шерсти. Советуем примерить на один-два размера больше своего, чтобы пальто не сильно облегало, не жало в плечах и можно было его носить с толстыми свитерами и толстовками.

Совет:

Чтобы образ с черным пальто получился нескучным, можно дополнить его кожаными брюками, мини-сумкой и яркой кепкой.

H&M

6499 рублей

hm.com

Это оверсайз пальто из H&M более расслабленное, чем предыдущий вариант, но тоже будет сочетаться со всем. Еще у него очень удачная длина — где-то до середины икры. С учетом, что большинство пальто в магазине до колена и выглядят куцо, это отличный вариант. В составе пальто тоже есть шерсть.

Лайфхак:

Если на улице холодает, не торопитесь доставать пуховик. Под пальто можно надеть легкий пуховой жилет из Uniqlo.

Zarina

4999 рублей

zarina.ru

Найти хорошее двубортное пальто можно и в забытом многими бренде Zarina. Оно может стать хорошей альтернативой легкому осеннему тренчу, но на более холодное время. Пальто рассчитано на погоду до пяти градусов тепла. Длина у него немного коротковата, но можно опять-таки взят на размер побольше, если у вас высокий рост. Можно носить с поясом, а можно и без.

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