От подмастерья до чайного барона. 6 маркетинговых ходов, которые помогли Томасу Липтону создать бизнес-империю

«Липтон» у большинства людей ассоциируется с чаем, однако за этим брендом скрывается занимательная история магната, который сумел прыгнуть выше головы и создать бизнес-империю, существующую по сей день. Томас Липтон был бедным мечтателем, выходцем из трущоб Глазго, а стал одним из самых известных богачей второй половины XIX века. Томас использовал интересные маркетинговые ходы, многие из которых работают и сегодня.
Сегодня, 2 октября, ровно 90 лет с момента смерти талантливого бизнесмена. «Секрет фирмы» рассказывает, что именно помогло Томасу Липтону переплюнуть своих конкурентов.
Когда Липтону было всего 15 лет, он устроился юнгой на пароход. Спустя два года он накопил достаточно средств, чтобы отправиться в США. Гражданская война уже подходила к концу, когда подмастерье из Глазго (Шотландия) прибыл на корабле в Нью-Йорк. Он ничем не отличался от тысячи других иммигрантов — неизвестный парень без гроша в кармане. Томас пробыл в Штатах пять лет, зарабатывая на жизнь случайными подработками.
Сначала он трудился на табачных и рисовых плантациях Вирджинии и Южной Каролины, а потом переехал в Нью-Йорк и устроился в крупный магазин на Бродвее, принадлежавший другому иммигранту ирландско-шотландского происхождения — Александру Тёрни Стюарту. Там Томас узнал о совершенно новом подходе к шопингу и впоследствии использовал его в работе.
Смысл бизнес-стратегии заключался в том, чтобы реализовать большой объём продукции с низкой наценкой, а также зафиксировать стоимость товара. Ранее продавцы торговались с покупателями о цене, но Стюарт с этим покончил.
Через 5 лет Томас вернулся в Глазго с уже готовой бизнес-моделью. Ему было немногим за 20, когда он открыл свой первый магазин — Lipton's Market в Стобкроссе.
Его торговая точка сильно контрастировала с традиционными шотландскими магазинчиками. Стены были выкрашены в яркий цвет, а за прилавком покупателей приветствовали продавцы в белых фартуках. Всё пространство сияло чистотой и новизной. Особое внимание Липтон уделил освещению. Магазин находился в самом центре промышленного Глазго, полного дыма и тумана, и ночью освещал улицы. Товары складывались по американскому образцу: не для удобства владельцев, а для того чтобы привлечь внимание покупателей. Сеть маркетов Липтона молниеносно распространилась по всей Центральной Шотландии.
Томас понимал, что его бизнес зависит от надёжных поставщиков высококачественной продукции. Спросом у покупателей пользовались преимущественно ирландские товары. Бизнесмен нанял одного из местных жителей, чтобы тот встречался с фермерами и предлагал им сотрудничество до того, как те выставят продукцию на рынке.
На тот момент это было революцией в ведении бизнеса, ведь магазины закупали товар через посредников. Новый подход оказался настолько успешным, что у Липтона вскоре закончились деньги на закупку товаров. Ему пришлось заложить свои золотые часы, чтобы заключить сделку с нетерпеливыми фермерами.
В начале декабря 1881 года в Глазго пришвартовался пароход с необычным грузом из Америки. Это была самая большая в мире головка сыра — толщиной около 60 см и радиусом в 4 м. Для её приготовления использовали молоко 800 коров, которых доили 200 доярок.
Сотни любопытных зрителей собрались возле магазина Lipton на Хай-стрит, куда доставили съедобный груз. Он был настолько огромным, что не пролез в дверь, и толпа зевак сопроводила гигантский сыр до другого магазина Томаса Липтона на Джамайка-стрит, где дверной проём был гораздо шире.
Две недели подряд у витрины магазина собирались целые делегации желающих взглянуть на «Джамбо» — так прозвали сыр.
Это был прекрасный рекламный трюк, но Томас приберёг в рукаве ещё один сюрприз для покупателей: спрятал в головке сыра много золотых монет-соверенов.
За несколько дней до Рождества бизнесмен, одетый в белоснежный костюм, торжественно разрезал сыр перед толпой желающих не только отведать кулинарный шедевр, но и попытать счастья в лотерее.
Представление сработало на ура, и вскоре Томас расширил свою сеть магазинов по Британии.
Во второй половине XIX века чай пользовался популярностью у всех британцев, но позволить его себе мог далеко не каждый. Магазины продавали рассыпной чай по цене $0,5 за фунт (примерно 450 г) — дороговато для рабочего класса, живущего на $10 в неделю.
Липтон задумался, как снизить розничную цену на чай до $0,3 и при этом получать хорошую прибыль. Идея не заставила себя ждать — нужно было всего лишь отказаться от сотрудничества с брокерами и самостоятельно выращивать чай.
Дабы не слить идею потенциальным конкурентам, Томас объявил, что отправляется в отпуск в Австралию, а сам тайно сошёл с корабля на острове Цейлон, ныне известном как Шри-Ланка.
Цейлон считался одним из крупнейших производителей кофе в мире. Но в конце 1860-х годов неизвестный грибок заразил плантации и полностью уничтожил отрасль. Одни плантаторы сбежали, а другие стали выращивать чай.
Из-за краха кофейной индустрии земля на Цейлоне упала в цене, и Липтон приобрёл около 12 поместий и занялся чаем. Сложно сказать точно, сколько бизнесмен заплатил за территории под плантации. По данным газеты The Ceylon Independent, предприниматель заплатил за земли Хапутале 130 000, а за Дамбетенн — 80 000. На территории в 5000 акров трудились 3200 рабочих. Позже был опубликован отчёт, согласно которому покупка обошлась Липтону всего в 20 000–30 000. Как бы то ни было, вложения были существенными и с лихвой окупились.
До того как Томас Липтон пришёл в чайную индустрию, весь товар продавали в одном месте — на улице Минсин-лейн в Лондоне. Однако поставки чая всегда отличались, так что на безупречное качество напитка нельзя было рассчитывать.
Томасу пришла идея стандартизировать смесь и паковать её таким образом, чтобы она на протяжении долгого времени оставалась свежей. В то время как другие продавцы доставали чай из деревянных сундуков, отмеряли нужное количество и рассыпали по бумажным пакетам, Липтон предлагал уже расфасованные пакеты по чеверти фунта, половине фунта и целому фунту (113 г, 226 г и 453 г. соответственно). Стандартные размеры были удобнее для продажи в магазине, а у покупателей больше не возникало сомнений по поводу точности весов.
«Он действительно разработал первую стабильную марку чая, которая была неизменной от упаковки к упаковке, независимо от того, где и когда вы её приобрели», — комментировал биограф чайного короля Майкл Д'Антонио.
Пакетированный чай стал настолько успешным, что Томас начал продавать его не только в своих фирменных магазинах, но и через посредников. В 1893 году он принял участие во Всемирной выставке в Чикаго и продал там 1 млн пакетов цейлонского чая.
Кстати, королева Виктория была большой поклонницей чая Lipton. В 1897 году по приказу Её Величества Томаса Липтона посвятили в рыцари.
Разбогатев, Томас Липтон посвятил жизнь любимому хобби — яхтингу. На протяжении пяти лет бизнесмен участвовал в самой престижной гонке — Кубке Америки, — но так и не смог победить. Несмотря на сокрушительные поражения, Липтон не планировал сдаваться. За боевой настрой в американской прессе его окрестили «лучшим из всех неудачников».
В 1924 году, за семь лет до своей смерти, Липтон попал на обложку американского журнала Time, что обеспечило его продукции дополнительную рекламу на территории США.