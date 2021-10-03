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Покупатели обнаружили различие размеров на сайте бренда одежды и разозлились

Lenta.ru
26 минут назад

Пользователи сети обнаружили различие размеров на сайте популярного бренда одежды Shein и выразили свое негодование. Соответствующий пост появился в Twitter.

Покупатели обнаружили различие размеров на сайте бренда одежды и разозлились
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенном кадре юзерша с никнеймом @pixiepie02 продемонстрировала скриншот сайта упомянутой марки. Девушка объяснила, что захотела купить светлый вязаный кардиган, однако при выборе размера она обнаружила, что великобританский размер S эквивалентен размеру XL. «Ребята, посмотрите на эту чертову размерную сетку!» — подписала она пост.

Разозлившиеся пользователи сети раскритиковали Shein и обвинили в оскорблении покупателей. «Такая размерная сетка способствует появлению расстройств пищевого поведения, это совершенно неэтично», «А потом люди удивляются, откуда берется неуверенность в себе. Вы серьезно называете размер S размером XL? Это неадекватно», «В таком случае, мне не суждено совершать покупки на Shein, поскольку здесь мой размер был бы эквивалентен XXXXXXXXXXXL», — возмущались они.

В сентябре 2020 года женщины не смогли натянуть люксовую одежду своего размера и удивились. Стилистка Франческа Бернс (Francesca Burns) опубликовала в своем Instagram фото «крошечной» девушки, которая, по ее словам, изо всех сил пыталась втиснуться в пару брюк своего размера от люксового французского бренда Celine. Обнаружив, что большинство образцов из коллекции Celine не подходят моделям на ее съемках, стилистка удивилась и решила опубликовать пост в соцсетях.

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