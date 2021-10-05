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Эвелина Хромченко назвала модные цвета на сезон осень-зима 2021/2022

Слово и Делоиещё 1
3 часа назад

Эксперт в сфере моды Эвелина Хромченко рекомендует женщинам при подборе одежды на осень и зиму придерживаться актуальной на сезон 2021/2022 цветовой гаммы. Причем модные оттенки с большей долей вероятности уже присутствуют в гардеробе большинства.

Хромченко назвала модные цвета на сезон осень-зима 2021/2022
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

О трендовых оттенках на осень и зиму Эвелина Хромченко заговорила после того, как в новом эфире «Модного приговора» на подиум вышла героиня в бежевом костюме.

«Все оттенки песочного, латте, специй очень актуальны в сезоне осень-зима 2021/2022», — заметила телеведущая.

Историк моды Александр Васильев также акцентировал внимание на ярких цветах. По его словам, в нынешнем сезоне особенно актуальны вещи цвета фуксии. Однако с этим оттенком не нужно перебарщивать — хватит всего одной детали.

Эвелина Хромченко в каждом эфире остерегает участниц и зрительниц «Модного приговора» от ошибок. Так, телеведущая обратила внимание девушек и женщин на один цвет помады, который нельзя носить после 16 лет. Хромченко попросила всех прислушаться к ее словам как к личному совету.

Мода,Александр Васильев,Эвелина Хромченко,
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