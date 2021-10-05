Хромченко назвала модные цвета на сезон осень-зима 2021/2022

Эксперт в сфере моды Эвелина Хромченко рекомендует женщинам при подборе одежды на осень и зиму придерживаться актуальной на сезон 2021/2022 цветовой гаммы. Причем модные оттенки с большей долей вероятности уже присутствуют в гардеробе большинства.

Фото: Global Look Press Global Look Press

О трендовых оттенках на осень и зиму Эвелина Хромченко заговорила после того, как в новом эфире «Модного приговора» на подиум вышла героиня в бежевом костюме.

«Все оттенки песочного, латте, специй очень актуальны в сезоне осень-зима 2021/2022», — заметила телеведущая.

Историк моды Александр Васильев также акцентировал внимание на ярких цветах. По его словам, в нынешнем сезоне особенно актуальны вещи цвета фуксии. Однако с этим оттенком не нужно перебарщивать — хватит всего одной детали.