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Стилисты раскрыли новые модные тренды 2022 года

Lenta.ru
3 часа назад

Редакторы модного портала Who What Wear раскрыли модные тренды 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты раскрыли новые модные тренды 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стилисты проанализировали показы весенне-летних коллекций 2022 года, которые были представлены на Неделе моды в Милане, и назвали пять главных тенденций нового сезона. Среди них, например, ассиметричные юбки с низкой посадкой любой длины, которые выпустили такие бренды, как Versace, No 21 и Philosophy.

Специалисты заявили, что ставшие популярными в текущем году топы в виде бюстгальтеров вновь будут актуальными в будущем сезоне. Так, модели во время показов выходили на подиум в верхе от бикини, сочетая его с элементами повседневной одежды: рубашками, брюками, юбками.

Помимо этого, в 2022 году станут востребованы удлиненные пиджаки с мужского плеча. Модные редакторы советуют носить их в качестве самостоятельной вещи или в сочетании с брюками в тон.

Наконец, многие модные бренды начали добавлять в свои линейки вязаную крючком одежду. В частности, популярностью пользуются сетчатые трикотажные платья, разноцветные топы и накидки.

В сентябре стилисты назвали самые модные цвета одежды на осень 2021 года. Выяснилось, что трендовыми стали кобальтовый синий, который пришел на смену пудрово-голубому оттенку. Вдобавок в список вошли различные оттенки зеленого цвета.

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