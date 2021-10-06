Экс-сенатора Шпигеля перевели в гражданскую больницу из СИЗО

Бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который является фигурантом уголовного дела о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцева, перевели в гражданскую больницу из СИЗО в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Состояние здоровья Шпигеля резко ухудшилось, он переведён в гражданскую больницу из СИЗО. Медкомиссия в ближайшее время рассмотрит вопрос о его освобождении по состоянию здоровья, — сказал собеседник агентства.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина, которая неоднократно посещала Шпигеля в СИЗО, состояние здоровья экс-сенатора постоянно ухудшается. По её словам, из-за постоянно увеличивающего сердца, экс-сенатору нужна срочная операция по замене сердечного клапана.

С нашей точки зрения, заболевание Шпигеля входит в перечень болезней, которые препятствуют содержанию под стражей. Мы считаем, что экс-сенатора необходимо освободить по состоянию здоровья, — цитирует её издание.

22 марта губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам СК РФ предъявил обвинение. Помимо Белозерцева обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Чиновник вместе с другими фигурантами был задержан 21 марта. Решением Басманного суда Москвы губернатор был отправлен под домашний арест. Президент РФ Владимир Путин уже снял его с поста «в связи с утратой доверия».