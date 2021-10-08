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Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в COVID-free формате

Партнерский материал
1 час назад

Показы нового 43-го сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут в Музее Москвы с 19 по 23 октября в формате COVID-free. Организаторы Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia принимают во внимание нестабильную эпидемиологическую обстановку в столице и предпримут все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Неделя моды MBFW Russia пройдет в COVID-free формате
Фото: Пресс-службаПресс-служба

«COVID-free – это формат, который позволит обеспечить безопасность зрителей и участников, а также стимулировать ответственное отношение среди модного сообщества. Это все также в продолжение темы устойчивого развития и чистого будущего, где важно личное участие и сопричастность каждого из нас. Уже третий сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит в phygital-формате. С начала пандемии мы разработали и соблюдаем санитарный протокол на мероприятии, актуализируем его от события к событию, а бэкстейдж Недели моды – COVID-free-зона еще с осени 2020-го», – Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Видео дня

Посетить Неделю моды MBFW Russia и показы дизайнеров будет возможно при предъявлении действительного QR-кода, который могут получить следующие категории граждан:

  • прошедшие полную вакцинацию: двумя компонентами двухфазной вакцины или одним компонентом однофазной вакцины, зарегистрированных в России;
  • переболевшие COVID-19. При этом с даты выздоровления, по данным официального регистра переболевших, должно пройти не более полугода (180 дней);
  • имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, действительный 72 часа после выдачи результата. Тест необходимо сдать в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система).

QR-код можно получить на портале госуслуг, в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП коронавирус». Жители Москвы могут получить QR-код на immune.mos.ru. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте мэра Москвы, перейдя по ссылке.

При входе на площадку организаторы мероприятия могут попросить показать QR-код и документ, удостоверяющий личность (паспорт/водительские права/свидетельство о рождении/военный билет).

Санитарный протокол MBFW Russia включит в себя замер температуры на входах, масочный режим, использование санитайзеров, регулярную санобработку общественных зон и пр.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоится в phygital-формате.

Новые коллекции представят более 50 российских и зарубежных дизайнеров. Неделя моды MBFW Russia будет совмещать физические мероприятия с прямыми трансляциями показов.

Дизайнеры-участники Недели моды также представят свои коллекции в социальных сетях, на сайтах СМИ, шоурумов и концепт-сторов – прямые трансляции MBFW Russia будут доступны вниманию журналистов, байеров, лидеров мнений и зрителей по всему миру.

Титульный партнер Недели моды – Mercedes-Benz.

Партнер Недели моды — Музей Москвы.

Пожалуйста, оставайтесь с нами и следите за последними новостями на наших официальных сайтах: mercedesbenzfashionweek.ru, russianfashioncouncil.ru, fashionfund.ru.

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