Неделя моды MBFW Russia пройдет в COVID-free формате

«COVID-free – это формат, который позволит обеспечить безопасность зрителей и участников, а также стимулировать ответственное отношение среди модного сообщества. Это все также в продолжение темы устойчивого развития и чистого будущего, где важно личное участие и сопричастность каждого из нас. Уже третий сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит в phygital-формате. С начала пандемии мы разработали и соблюдаем санитарный протокол на мероприятии, актуализируем его от события к событию, а бэкстейдж Недели моды – COVID-free-зона еще с осени 2020-го», – Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.