Неделя моды MBFW Russia пройдет в COVID-free формате

Показы нового 43-го сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут в Музее Москвы с 19 по 23 октября в формате COVID-free. Организаторы Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia принимают во внимание нестабильную эпидемиологическую обстановку в столице и предпримут все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
«COVID-free – это формат, который позволит обеспечить безопасность зрителей и участников, а также стимулировать ответственное отношение среди модного сообщества. Это все также в продолжение темы устойчивого развития и чистого будущего, где важно личное участие и сопричастность каждого из нас. Уже третий сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит в phygital-формате. С начала пандемии мы разработали и соблюдаем санитарный протокол на мероприятии, актуализируем его от события к событию, а бэкстейдж Недели моды – COVID-free-зона еще с осени 2020-го», – Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Посетить Неделю моды MBFW Russia и показы дизайнеров будет возможно при предъявлении действительного QR-кода, который могут получить следующие категории граждан:
QR-код можно получить на портале госуслуг, в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП коронавирус». Жители Москвы могут получить QR-код на immune.mos.ru. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте мэра Москвы, перейдя по ссылке.
При входе на площадку организаторы мероприятия могут попросить показать QR-код и документ, удостоверяющий личность (паспорт/водительские права/свидетельство о рождении/военный билет).
Санитарный протокол MBFW Russia включит в себя замер температуры на входах, масочный режим, использование санитайзеров, регулярную санобработку общественных зон и пр.
Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоится в phygital-формате.
Новые коллекции представят более 50 российских и зарубежных дизайнеров. Неделя моды MBFW Russia будет совмещать физические мероприятия с прямыми трансляциями показов.
Дизайнеры-участники Недели моды также представят свои коллекции в социальных сетях, на сайтах СМИ, шоурумов и концепт-сторов – прямые трансляции MBFW Russia будут доступны вниманию журналистов, байеров, лидеров мнений и зрителей по всему миру.
Титульный партнер Недели моды – Mercedes-Benz.
Партнер Недели моды — Музей Москвы.
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